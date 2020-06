Zomerregeling gaat in nu coronaregels versoepelen: honden enkel ’s morgens en ’s avonds welkom op het strand Leen Belpaeme

05 juni 2020

07u31 11 Oostende Tijdens de voorbije coronaperiode besliste Stad Oostende om honden uitzonderlijk de hele dag toe te laten op het strand en daarmee de winterregeling te verlengen. Vanaf 8 juni komt daar verandering in en start de zomerregeling.

Vanaf dan zijn honden op de meeste stranden ‘s ochtends en ‘s avonds toegelaten, al blijven ze op drie locaties de hele dag welkom. De signalisatieborden worden eerstdaags geplaatst. De voorbije maanden was een stevige (strand)wandeling een van de weinige activiteiten die werden toegelaten binnen de coronamaatregelen. Daarom mochten Oostendenaars tot nu uitzonderlijk de hele dag door met hun hond op het strand. Nu een grote versoepeling van de maatregelen in zicht is, treedt ook de zomerregeling voor honden op het strand in werking.

Dat willen zeggen dat in juni en september honden enkel toegelaten zijn voor 10 uur ‘s morgens en na 18.30 uur ’s avonds. Tijdens de maanden juli en augustus zijn honden enkel toegelaten voor 10 uur ‘s morgens en na 20 uur ’s avonds. Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op volgende locaties: op het sportstrand en in het natuurgebied tussen de Westlaan (Raversijde - strandhoofd 15bis) en de grens met de gemeente Middelkerke. Op de Oosteroever tussen strandhoofd 5 tot aan de grens met Bredene, op het klein strand en op het strand vanaf de Westlaan tot aan de grens met Middelkerke zijn honden het hele jaar door 24 uur op 24 uur welkom.

Meer informatie en plannetjes van de verschillende zones zijn te vinden via deze link.