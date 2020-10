Zomaar iemand met een aardappelmes gestoken, of eerder een uit de hand gelopen drugsdeal? Siebe De Voogt

01 oktober 2020

15u46 3 Oostende Een 25-jarige man uit Oostende riskeert 2 jaar cel voor een poging tot doodslag in de buurt van het station. Het slachtoffer beweert dat S.N. hem uit het niets aanviel met een aardappelmes. De beklaagde ontkent dat met klem en stelt dat het ging om een uit de hand gelopen drugsdeal.

De feiten speelden zich op 9 juni dit jaar af nabij het station van Oostende, al is het verloop ervan niet helemaal duidelijk. Volgens het slachtoffer was hij die dag vanuit Blankenberge naar Oostende gekomen met de tram. Hij had het plan om z'n moeder te gaan bezoeken in Bredene, al kon zijn advocate geen antwoord geven op de vraag waarom hij dan tot in Oostende moest rijden. “Hij stond buiten aan het station te wachten, toen hij iemand zag voorbijlopen die hij leek te kennen. Hij wilde de man gaan begroeten en zag toen dat het toch niet om die bewuste kennis ging. Toch gaf hij de man nog een hand, waarna hij wegwandelde.”

Hotel Terminus

Het slachtoffer beweert dat N.S. hem achtervolgde tot bij de trappen aan hotel Terminus. De man zou plots een aardappelmes boven gehaald hebben en tot twee keer hebben willen steken in zijn buik. “Mijn cliënt slaagde erin zijn arm vast te grijpen. Hij ontsnapte aan veel erger. De beklaagde haalde tussendoor ook nog eens uit naar zijn gezicht. Hij liep daarbij een schram op aan zijn linkerslaap.”

Na het mesincident zou N.S. ook nog geprobeerd hebben de gsm van het slachtoffer te stelen. De man ontkende dat met klem, net als de poging tot doodslag waarvoor het parket hem vervolgde. “Mijn cliënt stelt dat hij had afgesproken met de burgerlijke partij om drugs van hem te kopen”, stelde zijn advocate. “Hij had echter geen geld genoeg bij, waarop de dealer zich agressief begon op te stellen. Om hem af te schrikken, haalde hij dat mes boven. Van enige slagen of messteken is echter geen sprake. Wij vragen de vrijspraak.”

Het parket vorderde 2 jaar cel voor N.S. De man kreeg eind vorig jaar al eens een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor de verkoop van drugs. Vonnis op 12 november.