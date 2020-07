Zoekactie voor vermiste zwemster (45) loopt goed af Bart Boterman

31 juli 2020

19u47 4 Oostende Voor de kust van Oostende is vrijdagavond een grootschalige zoekactie gehouden voor een vermiste zwemster (45). Een getuige op het Klein Strand zag hoe de vrouw in het water ging maar er niet meer uit kwam. Plots was ze niet meer te zien.

De zogenaamde ‘procedure drenkeling’ werd iets voor 19 uur opgestart, waarbij zowel de reddingshelikopter NH90, verschillende reddingsboten, de brandweer, de politie en de strandredders gingen zoeken. “Uiteindelijk is de vrouw in goede gezondheid op het strand teruggevonden. Eigenlijk bevond de vrouw zich niet in de problemen, maar we namen het zekere voor het onzekere”, zegt adjunct-hoofdredder Bjorn Vermeulen.

Eerder op de dag, rond 16.45 uur, werd ook al een gelijkaardige zoekactie gehouden voor een vermist kind dat mogelijk in het water was gegaan. Ook toen werden alle hulpdiensten ingezet om te helpen zoeken. Het kind werd eveneens teruggevonden op strand. “Dit waren de meest verontrustende gevallen. Over de hele dag hebben we tussen de 30 en 40 vermiste personen gehad op het Oostendse strand. Iedereen is vrij snel en in goede gezondheid teruggevonden”, aldus Bjorn Vermeulen.