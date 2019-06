Zoekactie voor surfer in nood, die nietsvermoedend in surfclub zit Bart Boterman

03 juni 2019

19u30 0 Oostende De hulpdiensten zijn maandag rond 17.10 uur uitgerukt voor een surfer in nood voor de kust van Mariakerke bij Oostende. Een getuige had een windsurfer onder zien gaan en zag daarna niets meer. Het bleek vals alarm.

Zowel de brandweer, scheepvaartpolitie, een schip van VLOOT en de reddingshelikopter NH90 rukten uit en startten een zoekactie, de standaardprocedure bij een drenkeling. Er werd een tijd lang gezocht en na een halfuur werd de zoekactie afgeblazen. “Het bleek te gaan om een gekapseisde catamaran. De watersporter had zijn catamaran opnieuw rechtgetrokken en was al terug gezeild naar de surfclub, maar dat was ontgaan aan het oog van de meldster. De vrouw herkende het zeil van de catamaran, die ze voor windsurfplank had aanzien, aan de surfclub”, zegt kapitein Dries Van Der Veken van de brandweerpost Oostende. De eigenaar van de catamaran was zich er niet bewust van dat de hulpdiensten hem aan het zoeken waren. Rond 18 uur keerde de brandweer terug naar de kazerne.