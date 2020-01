Zo ziet het nieuwe politiegebouw van Oostende eruit: “Zwaar beveiligd, hypermodern en bijna energie-neutraal” Bart Boterman

29 januari 2020

18u06 0 Oostende In de Lijndraaiersstraat wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het gloednieuwe hoofdkantoor van de lokale politie Oostende: zwaar beveiligd, bijna energie-neutraal en uitgerust met de nieuwste snufjes. De verhuis gebeurt gefaseerd tussen 7 februari en 3 maart. “Het werd hoog tijd dat we de deuren van dat - excusez le mot - krot in de Alfons Pieterslaan uit 1887 achter ons dicht kunnen trekken. Een modern gebouw is noodzakelijk voor een performante politie”, zegt korpschef Philip Caestecker, die ons meeneemt voor een rondleiding. Kostenplaatje? Zo’n 20 miljoen euro.

Wie het onthaal binnenwandelt, moet zich eerst aanmelden in een sas beveiligd met kogelvrij glas en twee centimeter staal in de wanden. Meteen valt het nieuwe logo op: een knipoog naar Oostendse kunstschilder Ensor en de nieuwe slogan ‘Recht door zee’. “De slogan weerspiegelt onze identiteit. We zijn doeners, nemen initiatief en werken oplossingsgericht. Maar de belangrijkste tool om een performante politie te zijn, is een efficiënt gebouw. Sinds de eenmaking van de politie in 2001 was onze werking gespreid over twee gebouwen, namelijk het stadhuis en het kantoor in de Alfons Pieterslaan. Dat is altijd een negatieve factor geweest. Bovendien was de infrastructuur hopeloos verouderd”, duidt de korpschef.

Gezelligere cellen

De zoektocht naar een geschikt locatie voor een centraal politiegebouw begon immers al in 2001, maar telkens stootten de plannen op tegenkanting. Pas in 2017 werd de definitieve locatie in de Lijndraaiersstraat vastgelegd en kon de bouw beginnen. “Met dat tijdsverloop in het achterhoofd, kan je je voorstellen hoe hard onze mensen hunkeren om hier hun intrek te nemen”, gaat Philip Caestecker verder. Hij neemt ons mee naar het cellencomplex op het gelijkvloers. Deuren openen lukt enkel met een persoonlijke politiebadge en ontsnappen lijkt onmogelijk door de vele sassen ter beveiliging. In het gebouw hangen ook 84 bewakingscamera’s. Er zijn tien cellen voor volwassenen, een groepscel voor maximaal 25 mensen en twee cellen voor minderjarigen. Die laatste zijn iets ‘gezelliger’ ingericht.

Geen cellen meer onder water

“Met gemiddeld 1.500 arrestanten per jaar is het aantal cellen ruim voldoende. Daarnaast is er een buitenruimte waar arrestanten een luchtje kunnen schepen als ze dat vragen", duidt Caestecker. “Alle cellen worden volledig van buitenaf bediend, zelfs het toilet doorspoelen. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand de cel onder water zet”, aldus de korpschef. Naast de cellen bevinden zich de salduzlokalen, waar advocaten hun cliënten kunnen spreken. Er zijn noodknoppen voorzien. Ook de operationele diensten zoals de interventiepolitie en verkeersdienst bevinden zich op het gelijkvloers. Een patrouille die met een arrestant in de combi binnenrijdt, kan meteen het cellencomplex in om vervolgens door te rijden tot op de parking voor dienstvoertuigen.

Geothermie, groen dak en insectenhotels

In de kelderverdieping bevinden zich de kleedkamers, lockers met de persoonlijke politie-uitrusting en de wapenkamer. “Politiemensen die uitbadgen na hun dienst en hun wapen bijvoorbeeld niet in de wapenkamer hebben achtergelaten, krijgen meteen een melding”, gaat Philip Caestecker verder. Nog in de kelderverdieping bevindt zich het heuse verwarmingssysteem. “Ons gebouw is bijna energie-neutraal. We verwarmen immers op geothermie, met 38 warmtegeleiders die honderd meter diep in de bodem zijn geboord. Een dure aangelegenheid, maar dat winnen we snel terug. Verwarming was een de grootste kosten van onze politiezone. Dit gebouw krijgt overigens ook een groen dak met gras en insectenhotels.”

Crisissituaties

Op de eerste etage gebeurt de coördinatie en bevindt zich onder meer de dispatching, het lokaal informatiekruispunt en het briefingzaal. De dispatching is voorzien van grote schermen waarop alle camera’s in de stad kunnen worden gecapteerd. De schermen zijn zichtbaar van op de tweede verdieping, waar zich onder meer het crisislokaal zich bevindt. “Indien zich een ramp voordoet, gebeurt de coördinatie hier, bijvoorbeeld in het bijzijn van de gouverneur en de burgemeester. In het crisislokaal kan men live meekijken op de schermen”, legt Caestecker uit. Ook de recherche en extra verhoorlokalen bevinden zich op de tweede verdieping. Op de derde etage is de kantine gevestigd, net zoals de milieuhandhavingsdiensten en wijkpolitie. Op de vierde verdieping bevinden zich de kantoren van de korpschef, het kabinet, de directeurs en intern toezicht. Hoe hoger je kantoor zich in het gebouw bevindt, hoe minder je op het terrein komt.

Vismiene, Trap en Koaie

Overal in het gebouw zijn vergaderzalen te vinden met opvallende namen zoals De Trap, De Vismiene, de Koaie en Testerep, verwijzingen naar plaatsen in Oostende. Alle vergaderzalen hebben ook smartboards en gloednieuw meubilair. Op elke verdieping zijn er ook informele ruimtes. De kostprijs van dat alles bedraagt zo'n 20 miljoen euro, volledig gefinancierd door Stad Oostende met een lening van jaarlijks 900.000 euro over 30 jaar. “Maar dat bedrag moet in perspectief worden gezien. Voor het aftandse en verouderde gebouw in de Alfons Pieterslaan betaalden we jaarlijks 450.000 euro huurgeld aan de Regie der Gebouwen" aldus de korpschef.

Wijkkantoren blijven bestaan

Vanaf 3 maart sluiten de deuren van het politiekantoor in de Alfons Pieterslaan voor goed, is het nieuwe gebouw volledig in gebruik genomen en moeten burgers voortaan in de Lijndraaiersstraat zijn voor een aangifte. De wijkkantoren blijven wel. “Of ons korps nu volledig uitgerust is? Wel, nog steeds kampen we met een personeelstekort in de drukke zomermaanden. Extra beschikbare manschappen zijn eigenlijk broodnodig”, besluit de korpschef. Dat kan hij donderdag alvast vragen aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die het gebouw plechtig zal openen samen met burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).