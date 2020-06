Zo wil Oostende racisme aanpakken: “We moeten alle inwoners in contact te brengen met mensen met een migratieachtergrond. Vooroordelen komen vaak voort uit onwetendheid” Leen Belpaeme

07 juni 2020

20u08 9 Oostende Het schepencollege van Oostende weigert in te gaan op de vraag om het standbeeld van Leopold II te verwijderen. De meerderheid wil wel meer aandacht besteden aan het wegwerken van racisme en meer historische duiding geven rond de gruwelen gepleegd in Congo. Schepen Silke Beirens (Groen) heeft een pak ervaring uit een vorige carrière en wil een verschuiving van socio-culturele activiteiten naar echte dialoog tussen Oostendenaars en mensen met een migratieachtergrond.

In het licht van de Black lives matter-acties in België wordt ook gevraagd om het standbeelden van Leopold II te verwijderen. Het schepencollege is dat alvast niet meteen van plan. Ook schepen Silke Beirens (Groen) is voorstander om het beeld te laten staan. “De actie had eigenlijk beter plaatsgevonden in Koksijde waar hedendaagse situaties van discriminatie plaatsvinden bij het asielcentrum dat nu gelukkig terug is opengegaan. De discussie rond Leopold II en racisme zijn twee afzonderlijke zaken. Ik ben voorstander om het beeld te laten staan en het aan te grijpen om aan jonge mensen te tonen wat er tijdens de kolonisatie heeft plaatsgevonden. We zouden er een sterk beeld kunnen tegenover plaatsen in het openbaar domein dat enige tegengewicht kan bieden”, zegt de schepen. Zelf heeft ze nog in Rwanda gewoond en gewerkt. “Daar probeert Kagama de geschiedenis uit te wissen, maar daarmee ga je ervoor zorgen dat mensen dingen opkroppen en met frustraties blijven zitten. We moeten het verleden niet uitwissen maar openlijk vertellen wat daar allemaal gebeurd is.”

Dialoog

Het stadsbestuur wil ook werk maken van de strijd tegen racisme. “Dat staat in het bestuursakkoord, maar dat is geen dode letter. De titel Allemaal Oostendenaar staat er niet zomaar, we willen echt iedereen mee hebben en zoveel mogelijk kansen bieden. In het verleden werd vooral gefocust op socio-culturele activiteiten, maar daar komen meestal mensen op af die al openstaan voor een multiculturele samenleving. Ik wil meer een switch maken door alle Oostendenaars in contact te brengen met mensen met een migratieachtergrond. Racisme en stereotypering gebeuren vaak uit onwetendheid en door de verschillende groepen samen te brengen kunnen we dit wegwerken.”

Beirens wil daarom samenwerken met adviesraad MARO. “Zij kunnen luisteren waar de vooroordelen zitten en op welke drempels mensen met een migratieachtergrond botsen. We willen daarom dialoogtafels opzetten om mensen met elkaar in contact te brengen. Daar kunnen wij als bestuur een verschil in maken. We hopen dat we in postcoronatijden de dialoogtafels terug kunnen opstarten.” De Groen-politica is zich bewust dat het een uitdaging is om de Oostendenaars mee aan tafel te krijgen. “Ik weet dat in eerste instantie vaak mensen naar dergelijke initiatieven komen die al een diverse vriendengroep hebben, maar we willen echt zoveel mogelijk mensen mee krijgen.”

Bedrijven

De stad werkt ook samen met Refu Interim en wil in het najaar naar de bedrijven trekken. “Refu Interim zoekt vrijwilligerswerk binnen de brede sociale en culturele sector voor mensen die nieuw in België zijn. Doordat vrijwilligers vaak oudere mensen zijn kan je zo de twee groepen dichter bij elkaar brengen. Omdat heel wat evenementen nu weggevallen zijn zouden ze meewerken aan een aanbod van workshops voor bedrijven. Refu Interim is de zusterorganisatie van CirQ. Deze organisatie stelt vooroordelen aan de kaak aan de hand van humor. Ze gaan daarmee naar bedrijven en confronteren mensen met hoe wij naar zaken kijken. Het zit vaak in heel kleine dingen en daar moeten we ons van bewust zijn en op inzetten.”

Torhoutsesteenweg

Er komt ook een actieplan voor de Torhoutsesteenweg. “We werken hiervoor samen met heel wat verschillende diensten. Er is hier heel wat diversiteit en we willen tonen dat dit ook positief kan zijn. Ik ga zelf heel vaak winkelen in deze straat, maar je merkt dat dit niet voor iedereen evident is. Je bent daar nochtans echt wel welkom. We werken echter niet enkel rond de winkels, maar ook rond leegstand en mobiliteit.”

De schepen is niet aan haar proefstuk toe. “Ik heb Afrikanistiek gestudeerd en ik heb me verdiept in waar die ongelijkheid in de wereld vandaan komt. Ik heb ook zelf gewerkt op de dienst waar ik nu verantwoordelijk voor ben. Ik weet op die manier wat in het verleden wel of net niet gebeurd is.”

Burgemeester Bart Tommelein had eerder aangegeven open te staan voor dialoog, maar de actievoerders hechten er weinig geloof aan omdat ze niet uitgenodigd werden voor overleg. “De burgemeester is echt wel iemand die fel strijdt tegen racisme. Wij staan zeker open voor discussie. Als ze willen ontvangen worden mogen ze gerust een aanvraag sturen. Ik ben alvast niet bang om in dialoog te gaan.”