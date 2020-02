Zo veel verdienen politici in Oostende Leen Belpaeme

14 februari 2020

09u38 0 Oostende Het Rekenhof heeft een Het Rekenhof heeft een lijst gepubliceerd met een overzicht van de mandaten en de verdiensten van de politici in ons land in 2018. Voor Oostende betekent dit dat er ondertussen al veel gewijzigd is. We geven toch enkele cijfers mee.

Alle bedragen die worden vermeld zijn bruto en vaak gaat het om een vork van een bepaald minimum- en maximumbedrag. Voor sommige mandaten kan er een groot verschil zijn. Zo verdient een schepen in Oostende tussen de 50.000 en 100.000 euro. Het loon van toenmalig burgemeester Johan Vande Lanotte werd dan weer afgerond naar 100.000 euro, maar zal dus waarschijnlijk iets hoger liggen. Hij verdiende in dat jaar weliswaar drie keer zoveel als hoogleraar aan de Universiteit Gent. Dat bedrag werd afgerond naar 300.00 euro. Daarnaast oefende Vande Lanotte ook zeven onbetaalde mandaten uit.

Huidig burgemeester Bart Tommelein verdiende als Vlaams minister nog 246 427,13 euro bruto of 20.535,59 per maand. Voor zijn taak als gemeenteraadslid kreeg hij officieel tussen 1 en 5000 euro. Dat geldt voor alle gemeenteraadsleden in Oostende. Björn Anseeuw had in 2018 negen mandaten, waarvan drie betaald. Als Vlaams parlementslid kreeg hij 140.791,25 euro, daarnaast zit hij in de schijf tot 5.000 euro voor zijn rol als gemeenteraadslid en nog eens als bestuurslid bij AGSO. Wouter De Vriendt (Groen) gaf zeven mandaten aan waarvan drie betaald. Als volksvertegenwoordiger krijgt hij 133.281, 10 euro en voor zijn rol als gemeenteraadslid kreeg hij tussen 1 en 5000 euro, hetzelfde geldt voor zijn taak als bestuurslid in AGSO

Een gemeenteraadslid of schepen in Oostende verdient meestal nog bij als lid van de Raad van Bestuur van intercommunale IVOO of van de intercommunale die het crematorium zal uitbater OVCO. De bedragen verschillen per politicus, maar het gaat per jaar ongeveer om een bijkomende verdienste van ongeveer 1300 euro bruto per jaar.

John Crombez is dan weer niet terug te vinden in de lijst.