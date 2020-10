Zo pakken sportclubs de nieuwe coronamaatregelen aan: “Teruggrijpen naar regels van kort na lockdown” Timmy Van Assche Gudrun Steen Leen BELPAEME

13 oktober 2020

17u28 0 Oostende Vanaf woensdag geldt ‘code oranje’ voor de sportsector in heel Vlaanderen. Concreet: indoor sportactiviteiten zijn verboden, als er bij plus-12-jarigen geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden. Ook in onze regio is het alle hens aan dek bij verschillende sportclubs om zeer snel de werking om te schakelen. Een overzicht.

Fighting Spirit (Gistel) - “Trainingen van contactsport aanpassen”

Bij gevechtssportclub Fighting Spirit uit Gistel moet hoofdtrainer Hans Balcaen snel de trainingen en aanpak weten om te gooien. “Dat de werking voor kinderen onder de 12 jaar gewoon kan blijven plaatsvinden, is al een hele opluchting. We tellen zowat 70 leden en ongeveer 50 daarvan zijn 12 jaar of jonger. Alleen voor de nieuwe leden lieten we nog familieleden als publiek toe, om comfortabel te kunnen wennen aan onze manier van sporten en werken. Helaas zullen we nu geen publiek meer kunnen toelaten, al zijn we intussen ook al een maand ver in het nieuwe sportseizoen.”

Een ander verhaal bij de oudere sporters die aan kummooyeh doen – zeg maar Koreaanse zwaardkunst – en hapkido, een zelfverdedigingskunst. “Bij het zwaardvechten kunnen we de afstand van anderhalve meter makkelijker bewaren”, weet Balcaen. “Hapkido is wel een ‘close contact’-sport, maar kunnen we op verschillende manieren anders gaan vormgeven. Sporters kunnen zich verspreid gaan opstellen en we kunnen ons focussen op ademhalingsoefeningen, conditie, stretchen, schaduwboxen en individuele wapentraining. Het gaat dus om het instuderen van technieken zonder partner. Hiermee grijpen we eigenlijk terug naar de maatregelen die kort na de lockdown van kracht waren. Eens het weer wordt toegelaten, kunnen de beoefenaars de aangeleerde technieken uitproberen mét partner.” In totaal telt ‘Fighting Spirit’ ook zeven lesgevers en nog eens drie in opleiding.

Hermes Volley Oostende

Hermes Volley Oostende wacht momenteel nog op duidelijke richtlijnen vanuit de overheid. Zo zou er een uitzondering komen voor profclubs, maar het is niet duidelijk welke clubs daar toe behoren. “Het is voor ons niet duidelijk of onze Liga A daar ook bijgenomen wordt", vertelt voorzitter Philippe Develter.

“Als de competitie stil wordt gelegd zal het alleszins weinig zin hebben om elke dag te trainen op anderhalve meter afstand. Je kan geen spelfases oefenen op zo'n afstand. Je kan ook niet blijven aan de opslag werken. We zullen met de trainers en de spelers moeten bespreken hoe het dan verder gaat. Wellicht zullen we dan beslissen om op bepaalde momenten onderhoudstrainingen te organiseren”, vertelt voorzitter Philippe Develter. Voor de jeugdploegen zou gekeken worden om de trainingen te laten doorgaan met alternatieve oefeningen. “Voor veel sporters is dat ook eens een moment van weg zijn en zich kunnen uitleven. We zouden dat ook graag behouden. Het is jammer dat we na alle voorbereidingen alles weer moeten afgelasten. We staan machteloos, maar de gezondheid gaat voor. We zullen definitief beslissen als er ook duidelijke richtlijnen zijn van de overheid.”

Hockeyclub Koksijde

Hockeyclub Koksijde speelt nog maar recent op zijn gloednieuw terrein in Oostduinkerke. Voorzitster Nathalie Jacob is dan ook opgelucht dat alles voorlopig kan doorgaan zoals anders. Toch merkt ze wat terughoudendheid. “We merken dat er wekelijks één of meerdere kinderen in quarantaine zitten waardoor ze een weekje niet naar de training of een wedstrijd kunnen komen. Ons voordeel is dat we momenteel geen clubhuis en kleedkamers hebben. Alles speelt zich in open lucht af. Spelers en ouders zijn eerder afhoudend als het gaat over verplaatsingen naar grotere clubs in Oost-Vlaanderen.” De club is extra alert. “We ontsmetten de beschermingsmaskers van de keepers en lenen minder materiaal uit”, overloopt Nathalie. “Ouders in de toeschouwerszone moeten verplicht een mondmasker dragen. Die plicht is er niet voor de spelers. We doen ook aan registratie van toeschouwers op wedstrijddagen. Op dins- en woensdag trainen we sowieso in kleinere groepjes. We overleggen nog hoe we zullen omgaan met de grotere groepen op vrijdag. Het kan zijn dat we daar extra zullen moeten opsplitsen maar dat ligt nog niet vast.” Hockeyclub Koksijde telt 130 leden van wie 104 jeugdspelers.

Tafeltennisclub Sorry (Koekelare): “Dubbelspel niet langer toegestaan”

Tafeltennisclub Sorry uit Koekelare moet eveneens haar werking aanpassen, zo meldt clubvoorzitter Danny Kimpe. “Douchen op de club is niet meer toegestaan, maar we mogen eveneens geen dubbelspel meer spelen. Op training wordt er al eens twee tegen twee gespeeld, maar dat mogen we dus niet meer doen. Dat heeft ook de koepelfederatie aan ons meegedeeld. De trainingen zullen we dus een beetje moeten aanpassen.” TTC Sorry oefent elke woensdagavond, maar de ruim veertig spelers trainen verspreid over de avond. Alleen voor de jeugd ligt de training vast van 19 tot 20.30 uur. “Een tennistafelballetje mag slechts één keer gebruik worden tussen dezelfde spelers. Als twee tafeltennissers wisselen van partner, moet er ook een nieuw balletje worden gebruikt”, vertelt Kimpe. “De gebruikte ballen worden dan aan de kant gelegd in een emmer en mogen we pas opnieuw gebruiken na 48 uur. Ontsmetten van de balletjes is niet evident, want bij het gebruik van alcoholgel komt er een film of folie op te liggen, wat het spel dan weer danig beïnvloedt. We hebben dus al een pak nieuwe ballen mogen aankopen om te kunnen blijven trainen.”