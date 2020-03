Zo leeg, zo kalm: dit Oostende lijkt van een heel andere wereld Timmy Van Assche Benny Proot

18 maart 2020

19u35 22 Oostende Een doordeweekse woensdagmiddag met aangenaam lenteweer is in Oostende altijd goed voor een pak volk. Maar woensdag leek Oostende wel een spookstad, en dat leverde enkele bijzondere beelden op.

De verscherpte maatregelen tegen het coronavirus houden ook Oostende in de ban. We zagen woensdag een nagenoeg verlaten station en lege winkelstraten. Geen kinderen die aan een ijsje likken, geen gocarts op de zeedijk. De bekende cafés die de Langestraat kleuren, zijn potdicht. Oostende lijkt op een stad van een andere planeet. Pikant detail: ook in de rosse buurt was het kalmer dan gewoonlijk. Alleen supermarkten, zoals Carrefour in de Alfons Pieterslaan, wisten volk te lokken. Toch zullen er ook mensen zijn, zoals enkele eenzame wandelaars of fietsers, die genieten van de ongewone rust. Onze fotograaf ging op pad en kwam terug met een resem opmerkelijke beelden.