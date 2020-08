Zo kan het ook. Het is niet alleen maar kommer en kwel aan de kust Leen Belpaeme

09 augustus 2020

17u29 2 Oostende Terwijl heel wat besturen op de rem gaan staan na de problemen op het strand van Blankenberge en Knokke gisteren, is het op veel plaatsen aan de kust ook redelijk rustig.

Er gaat vandaag terecht veel aandacht naar de drukke stranden in Oostende en Blankenberge waar de voorbije dagen al vaker problemen waren met grote groepen jongeren die de regels niet opvolgen. Dat leidde gisteren zelfs tot een grote vechtpartij. Een probleem waar de kustburgemeesters vandaag het hoofd over breken. We zouden bijna vergeten dat de overige 95 procent van de strandbezoekers gewoon wil genieten van een rustig dagje met de voetjes in het zand en af en toe een zwempartijtje in de zee om af te koelen. Westtoer gaf vorige week al de tip mee om de randen van de kustgemeenten op te zoeken en dat blijkt ook tussen Bredene en Oostende een ideale plaats om met voldoende afstand te genieten van een dagje aan zee.