Zin in trip naar het strand? Er is (voorlopig) nog plaats Leen Belpaeme

06 augustus 2020

10u29 0 Oostende Het wordt in grote delen van het land een tropisch warme dag. Enkel aan de kust zorgt een frisse zeebries vandaag voor de nodige verkoeling. Verwacht wordt dan ook dat heel wat mensen richting zee zullen trekken om af te koelen. Gelukkig is er nog plaats genoeg op de stranden.

Het aanmeldingssysteem in Oostende geeft een goede indicatie van hoeveel volk er verwacht wordt aan zee. Voor vandaag, donderdag, hebben al 9.787 mensen zich aangemeld om plaats te nemen op één van de centrumstranden. Er is plaats voor 15.000 mensen. Op de druktebarometer van Westtoer via www.dekust.be kan je live zien waar het nog rustig is of waar het al gezellig druk begint te worden. Momenteel is het nog overal rustig. Daarnaast zijn er heel wat rustigere zones waar niet al te veel zonnekloppers samentroepen. Wie op zoek is naar rust kan vandaag nog aanzetten richting post 6 bis in Bredene. Hier is normaal gezien het naaktstrand, maar Bredene besliste om het strand dit jaar voor te behouden voor de gewone toeristen.

“We hebben hier van één strandzone drie zones kunnen maken waardoor er heel wat plaats is om met de nodige afstand te genieten van een stranddag. Ook post 4 is traditioneel wat rustiger waardoor het ideaal is voor dagjestoeristen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene.

Op de weg is het momenteel nog rustig richting kust en ook de NMBS zet vanmorgen vijf extra treinen in om reizigers naar zee te brengen. Opgelet voor wie naar zee komt. Op heel wat plaatsen is het verplicht om een mondmasker te dragen, zoals op de zeedijk. Heel wat kustgemeenten hebben daarnaast een mondmaskerverplichting ingevoerd op het ganse grondgebied of in de bebouwde kom. Op het strand moet je meestal geen mondmasker dragen, behalve in Oostende. Hier moet je geen mondmasker dragen als je neerzit of naar zee wandelt om te zwemmen, anders wel.