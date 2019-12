Zin in een frisse duik in de Noordzee? Hier kan je terecht Leen Belpaeme

30 december 2019

12u55 0 Oostende Traditioneel staat de start van het nieuwe jaar aan de kust gelijk aan een frisse duik in de Noordzee. Elk jaar wagen duizenden ijsberen zich aan het koude water in verschillende kustgemeenten. Oostende is de grootste Nieuwjaarsduik, maar ook op andere plaatsen zijn er leuke evenementen om het nieuwe jaar verfrist te starten.

Op zaterdag 4 januari zijn er drie nieuwjaarsduiken aan de kust. Bredene mag om 14 uur de spits afbijten. Er mogen hier maar maximaal 300 deelnemers in het water duiken om het evenement klein en sfeervol te houden. Heel wat deelnemers verkleden zich hier om de gebeurtenis extra op te vrolijken. De nieuwjaarsduik vindt plaats ter hoogte van strandpost 2.

Om 15 uur volgt Oostende. Hier is het evenement altijd groter met duizenden ijsberen. Gewapend met een flinke dosis lef en hier en daar een carnavalspruik, trotseren ze vrolijk het koude zeewater. De Nieuwjaarsduik hier vindt plaats op het strand van Oostende voor de “Drie Gapers” om 15 uur. Deelnemen kost 8 euro in voorverkoop en 12 euro de dag zelf. Tickets zijn te koop via www.nieuwjaarsduik.be. Om 12 uur gaat de Red Bull Partyzone al open. om 14.30 uur start de gezamenlijke opwarming. Ex-judoka Gella Vandecaveye legt op de website alvast uit waarom zo’n nieuwjaarsduik de beste start is voor een nieuw jaar. “Een ijsberenduik kan heel gezond zijn voor je lichaam. Het koude water opent je poriën, stimuleert je bloedsomloop, versterkt je ademhaling en is goed voor je spieren en hart. Het gevoel na zo’n duik is echt zalig.”

Ook de Haan maakt van het eerste weekend van januari gebruik om in zee te gaan. Vanaf 14 uur zijn hier smulstandjes en om 16 uur duiken de dapperen het water in. Om 18.30 uur volgt een kerstboomverbranding en vuurwerk. Alles vindt plaats in Wenduine ter hoogte van de Floorhelling.

Knuffelduik

Wie na de feestdagen nog geen zin heeft om eens zot te doen krijgt op 8 februari nog een kans in Oostduinkerke tijdens de Knuffelduik. Dit jaar is het de 10de editie. Wie deelneemt steunt ook nog eens het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Kiekafobee die kinderkankerpatiëntjes naar Koksijde-Oostduinkerke stuurt voor een onbezorgde vakantie. Net zoals bij de vorige edities van de Knuffelduik ben je vanaf 11 uur welkom op de Zeedijk van Oostduinkerke voor een goedgevuld programma vol muzikale ambiance. Afspraak op het Astridplein. Deelname kost 5 euro. Inschrijven via www.visitkoksijde.be/knuffelduik.

Carnavalsduik

In Blankenberge wachten ze dan weer tot eind februari en wordt er een Carnavalsduik van gemaakt. De carnavalsduik is aan z’n 12e editie toe en lokt ieder jaar tussen de 150 à 300 ijsberen naar het strand, afhankelijk van de weersomstandigheden. Afspraak ter hoogte van de pier om 15 uur. Ook hier is opwarming belangrijk en vooral leuk.