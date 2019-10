Zilversessies worden uitgebreid Leen Belpaeme

12 oktober 2019

17u31 0 Oostende Door het aanhoudende succes van de Zilversessies dringt een uitbreiding van de wekelijkse beweegoefeningen voor senioren zich op, de tweede reeks start op 18 oktober.

In het kader van ‘Beweeg aan Zee’, onderdeel van het SAIL-project, werd er in april 2018 een reeks van wekelijkse beweegoefeningen voor senioren opgestart in het ontmoetingscentrum De Boeie, de Zilversessies. Het aanbod is specifiek voor mobiele en minder mobiele senioren en vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Tijdens de groepswandeling kunnen de deelnemers onder begeleiding van een beweegcoach en vrijwilligers een gevarieerde en gezonde mix van oefeningen uitvoeren op en aan zitbanken en ander aanwezig straatmeubilair zoals verlichtingspalen, relingen, trappen, etc. Dit is de ideale combinatie tussen stappen en cardiovasculaire en spierversterkende oefeningen. Tussendoor kunnen de deelnemers genieten van wat stad Oostende te bieden heeft: van de gezonde zeelucht tot een leuke babbel. Bij slecht weer vinden de oefeningen in de Albert Milhzaal van de Koninklijke Stallingen plaats.

“Omdat heel wat mensen enthousiast over de Zilversessies waren, kregen de beweegsessies dit jaar een verlenging. Door het aanhoudende succes drong een uitbreiding in de wijk Centrum zich op. Nu zorgt de Stad voor een tweede reeks gratis beweegoefeningen voor senioren, de Zilversessies 2.0, in zaal Albert Milh. Vanaf vrijdag 18 oktober van 9.30 tot 11 uur kunnen senioren hier terecht”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.