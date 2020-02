Zilverrock maakt zich op voor jubileumeditie met onder meer Garry Hagger en Andrei Lugovski Timmy Van Assche

03 februari 2020

17u15 5 Oostende Zilverrock, het grootste muziekfestival voor senioren in de regio, vindt dit jaar opnieuw plaats in het Kursaal van Oostende. Op maandag 16 maart kunnen 60-plussers genieten van een programma met enkele topartiesten. De ticketverkoop start op maandagochtend 17 februari en is, zoals elk jaar, goed voor een stormloop.

Zilverrock is toe aan haar 25ste editie en bestond in 2019 al vijftien jaar - vroeger werden er verschillende edities per jaargang gehouden. “Ouderen zich thuis laten voelen in Oostende, dat is de opzet van Zilverrock. Het seniorenbeleid gaat veel breder dan enkel vrijetijdsbesteding, maar er zal altijd ruimte zijn voor evenementen van dit kaliber. Die zetten onze stad mee op de kaart”, valt bevoegd schepen Natacha Waldmann (Groen) meteen in huis. De presentatie gebeurt door het iconische duo van de Ostendsche Revue, namelijk Robert Duyck alias Tjeppen en Patrick Dupon, beter gekend als Pulle. De deuren openen om 13 uur, de show start een uurtje later.

De eerste naam op de affiche is de Oostendse zanger Didier. Zijn muzikale carrière begon in 1989 met soundmixwedstrijden en in 1990 hij behaalde de tweede plaats op het kampioenschap van België met het lied ‘Mijn leven’ van wijlen Ron Davis. Zijn repertoire bestaat vooral uit liedjes van Dean Martin, Frank Sinatra, Tom Jones en Engelbert Humperdinck. “Didier zingt vaak in de Oostendse ontmoetingscentra. Het is op vraag van de centrumbezoekers dat hij nu op Zilverrock mag staan”, vertelt Jan Dhondt van de organisatie. Garry Hagger vult de affiche mee aan. Iedereen kent zijn klassiekers zoals ‘Het Allermooiste’, maar ook zijn recentere hits zoals ‘Piranha’ en ‘Besame mucho’ zorgen voor de nodige ambiance. Het is ook uitkijken naar Musiquette, dat onsterfelijke klassiekers, zoals ‘La bohème’ of ‘La Vita è bella’ nieuw leven inblazen. Onder meer Andrei Lugovski treedt mee op als gastartiest.

Tickets zijn verkrijgbaar in cultuurcentrum De Grote Post op maandag 17 februari vanaf 10 uur. Op andere dagen kan je er elke werkdag en zaterdag tussen 14 en 18 uur terecht. Een ticket kost voor Oostendenaars 6 euro. Niet-Oostendenaars betalen 12 euro. Mensen met een UiTPas-kansentarief betalen 1,20 euro. Al deze prijzen zijn exclusief 1 euro handelingskost. Vergeet ook je identiteitskaart of een kopie ervan niet. “Zoals elk jaar verwachten we bij de start van de ticketverkoop een echte stormloop”, zeggen Waldmann en Dhondt. “Er zijn ongeveer 1.800 tickets verkrijgbaar. Vorig jaar noteerden we zo’n honderd niet-Oostendse festivalbezoekers en een vijftigtal gebruikers van de UiTPas.”