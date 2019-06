Zigeuners riskeren 18 maanden cel voor oplichting met wisseltruc Bart Boterman

19 juni 2019

21u00 5 Oostende Een koppel zigeuners riskeert 18 maanden cel voor oplichting door middel van de wisseltruc. Ze stonden terecht voor 2 geslaagde wisseltrucs en 12 pogingen in Oostende, De Panne, Diksmuide, Nieuwpoort, Bredene, Blankenberge en Wevelgem.

Het koppel probeerde handelaars te misleiden tijdens het wisselen van briefjes in kleinere coupures. De feiten dateren allemaal van tussen 2014 en 2016. B.V. en A.N. werden geïdentificeerd aan de hand van hun nummerplaat en persoonsbeschrijving, maar bleven jaren onder de radar. Pas op 19 januari in dit jaar werden ze opgepakt bij een toevallige controle en werden ze verhoord. Al die tijd zouden ze in een zigeunerkamp in de buurt van Parijs hebben verbleven. Het openbaar ministerie stelde dat ze reeds voor gelijkaardige misdrijven werden veroordeeld in het buitenland. Het koppel stuurde dinsdag een advocaat naar de rechtbank, die de overschrijding van de redelijke termijn pleitte om geen straf te bekomen. Vonnis 18 juli.