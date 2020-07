Ziekenhuizen aan West- en Middenkust spreken klare taal: “Volg coronamaatregelen strenger op” Timmy Van Assche

24 juli 2020

15u56 15 Oostende Ook de ziekenhuizen in onze regio maken zich op voor een tweede coronagolf. Op dit moment is er geen enorme toename in het aantal patiënten, maar achter de schermen is alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe piek. De boodschap van de ziekenhuizen is alvast duidelijk: “Neem strengere maatregelen dan wat de overheid officieel oplegt”, klinkt het unisono.

“Op dit moment hebben we geen enkele coronapatiënt ter behandeling in ons ziekenhuis”, zegt algemeen directeur Lieven Vermeulen van het AZ West in Veurne. “Wel hebben we verschillende positieve tests afgekomen van mensen uit het binnenland die in onze regio op vakantie waren. Het ging echter niet op acute gevallen en de personen laten zich nu in hun thuisgemeente verzorgen. Nu, ik vermoed dat het binnen één tot twee weken wel alle hens aan dek zal zijn en dat augustus erg druk zal worden. Zes kamers houden we volledig vrij om snel coronapatiënten op te vangen, 24 andere kamers kunnen we in sneltempo vrijmaken. Ik roep de bevolking op om strengere maatregelen te nemen dan wat de overheid officieel oplegt: beperk je contacten en draag meer dan ooit een mondmasker.”

“Vermijd contacten”

Hoofdarts Sabine Gerniers van het AZ Damiaan in Oostende valt Vermeulen bij. “Ik kan die oproep alleen maar beamen. Wij zien hoe ernstig het coronavirus kan toeslaan, wij weten wat de gevolgen zijn. Alstublieft, vermijd onnodige contacten, want die zijn de grote boosdoener.” Ook in het Damiaan houden ze dus rekening met een tweede coronagolf. “Door de evolutie van de cijfers moeten we erg waakzaam zijn. Een toestroom aan coronapatiënten is er niet – momenteel behandelen we één iemand – maar de clusters van besmettingen komen niet op elke plaats tegelijk voor. We kunnen zeer snel schakelen om onze covidafdeling terug op te starten, logistiek zijn we er alvast volledig klaar voor. Vorige week nog hadden we onze bezoekregeling versoepeld – van om de andere dag eenzelfde bezoeker naar dagelijks bezoek -, maar die versoepeling draaien we vandaag (vrijdag, red.) al terug.”

Snel schakelen

Tot slot staan ze in het ziekenhuis Henri Serruys klaar om de corona-afdeling opnieuw op te starten mocht er een snelle toename in het aantal patiënten zijn. “In onze campus in Oostende tellen we momenteel geen coronapatiënten, in de campus Sint-Jan in Brugge op vandaag drie”, zegt algemeen directeur Hans Rigauts. “In de maanden maart, april en mei hadden we een speciale covidafdeling. Die afdeling werd afgeschaald, maar het oorspronkelijke plan werd daarbij behouden. Het gaat over drie afdelingen van elk 22 kamers en nog eens 31 kamers op intensieve zorgen. We kunnen snel opnieuw naar deze aanpak overschakelen.”