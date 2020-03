Ziekenhuis stelt personeelsfeest uit door coronavirus: “Een uitbraak onder onze medewerkers willen we absoluut vermijden” Leen Belpaeme

10 maart 2020

12u55 6 Oostende Het jaarlijkse personeelsfeest van AZ Damiaan in Oostende, dat gepland stond op zaterdag 28 maart, wordt uitgesteld omwille van het coronavirus. “Het is een te groot risico om zoveel zorgverleners samen te brengen. We willen paraat staan voor de bevolking.”

Het feest in het Kursaal is een jaarlijkse appreciatie voor de vrijwilligers, medewerkers en artsen van het ziekenhuis. Deze editie had een extra feestelijk tintje, omdat het ziekenhuis ook zijn algemeen directeur Peter Verhulst - die vanaf 1 mei een nieuwe uitdaging zal aangaan - zou uitwuiven. Het evenement wordt evenwel door het coronavirus even uitgesteld.

“Als dit nodig zou blijken, dan zullen we extra capaciteit inzetten voor de behandeling van coronapatiënten en dan zal elke zorgverlener nodig zijn. Een uitbraak van het coronavirus onder onze medewerkers is dan ook een scenario dat we absoluut willen vermijden”, zegt stafmedewerker PR & Communicatie Kevin Mollet.

Er waren al zo’n 1.000 deelnemers ingeschreven voor het personeelsfeest. “We nemen de beslissing nu al, omdat ook de talrijke partners bij de organisatie van dit groots dansfeest zich moeten kunnen schikken. Samen met Kursaal Oostende wordt gekeken om het feest in het najaar te organiseren.”

Het eerste Oostendse koppel dat met het coronavirus besmet is, werd in AZ Damiaan getest. De personen in kwestie verblijven nu weliswaar thuis.