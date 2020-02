Zieke kastanjebomen in Maria Hendrikapark worden gerooid Timmy Van Assche

05 februari 2020

12u12 3 Oostende Nabij de randparking in het Maria Hendrikapark wordt een vijftiental bomen gerooid. Gezien de gezondheidstoestand van de bomen is het niet langer veilig om ze te laten staan, zo laat bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA) weten.

“In de Zinnialaan bij ’t Bosje moeten we vijftien paardenkastanjebomen rooien omdat ze ziek of rot zijn en er takken kunnen afbreken”, zegt Anseeuw. “Aangezien de bomen aan de randparking staan, kunnen de takken op personen of wagens vallen en dat willen we absoluut vermijden. Omdat de stad plannen heeft om er een nieuwe randparking te bouwen, worden de bomen niet vervangen.”

De werken zullen starten in de tweede week van februari en zullen een week duren. De parking wordt gefaseerd afgezet zodat niet de volledige randparking in beslag wordt genomen en er zo weinig mogelijk hinder is.