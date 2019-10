Zeventiger naar ziekenhuis nadat potje met frituurolie vuur vat Bart Boterman

11 oktober 2019

18u45 0 Oostende In de Spalaan in Oostende woedde vrijdagavond rond 18 uur een korte maar hevige keukenbrand in een woning. De bewoner slaagde erin het vuur te blussen, maar werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle op rookintoxicatie.

De alleenstaande man, een zeventiger, was in een klein potje met frituurolie kroketten aan het bakken. Plots begon het potje hevig te branden en sloeg het vuur in de dampkamp. “De bewoner reageerde alert en handelde juist. Hij legde een vochtige, geen natte, handdoek over het potje. Daarna slaagde hij erin de dampkamp te blussen door water te gooien”, zegt kapitein Dirk Maertens van de brandweer van Oostende. “Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij veel rook had ingeademd en zijn gezicht zwart zag. Wij hebben de dampkap verder afgenomen en verbrande isolatie verwijderd om vervolgens de woning te ventileren. Er is enige schade in de keuken”, besluit de brandweerkapitein.