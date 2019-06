Zevende editie A l’Ostendaise met heel wat culinaire toppers, maar ook een tocht op zee en kookworkshops voor kinderen Leen Belpaeme

12 juni 2019

17u46 12 Oostende A l’Ostendaise – Kom Proeven is al voor de zevende keer de aanloop naar het toeristisch zomerseizoen in Oostende. Meer dan 20 restaurants presenteren een gerecht met Noordzeevis in de hoofdrol. Nieuw dit jaar is dat er ook kookworkshops zijn voor kinderen.

Tijdens de vorige editie van A l’Ostendaise werden 22.000 bordjes verkocht. Je kan dan ook kiezen tussen 28 gerechten tijdens het culinaire evenement op 22 en 23 juni op het Zeeheldenplein. Er zijn dit jaar vijf nieuwkomers, Brasserie Le Vieux Port, De Zee Wint, Brasserie Alfons en Toope. Op deze editie zal je van twee extra dessertjes kunnen genieten, waar Bakkerij Decock voor zal zorgen. Helemaal nieuw is dat ook de Vistrap dit jaar zal aanwezig zijn op het evenement. “De Oostendse Vistrap is de enige plek in België waar je nog recht van de vissers het lekkerste uit onze Noordzee kan aankopen”, zegt schepen Charlotte Verkeyn. “Elke avond varen deze helden van de Noordzee uit om in de ochtend hun verkoopkraam vol verse producten weer te kunnen openen. Oostende is trots op zijn vissers, dus we zijn zeer blij met hun aanwezigheid op A l’Ostendaise. Zij zullen voor het aperitief zorgen. Ze verkopen twee kleine gerechten aan 4 euro met hun eigen verse producten.

Tijdens het weekend kan je verschillende kookdemo’s en workshops bijwonen. Sandra Bekkari gaat aan de slag met een klassiek gerecht met garnalen. Er wordt ook voor het eerst een kookworkshop voor kinderen georganiseerd. Julienne et Marie leren ook de kleine fijnproevers een lekker gerechtje maken met Noordzeevis. Ook Seaweedchef Donald Deschagt, Raf De Paepe en Tom de Lombaerde komen interessante demonstraties geven.

Wie iets actiever wil doen kan mee op een dagtocht met een echte vissersboot. Aan boord helpt de bemanning met de vistechnieken, het klaarmaken van de lijnen en het gutten van de vis. De boot vaart uit om 6 uur. Reserveren kan via de website www.ostendaise.be. Daarnaast organiseert Toerisme Oostende vzw ook een gratis maritieme wandeling op zaterdag en zondag, waarbij je meestapt langs de 16 meest opmerkelijke plekjes van de visserijcultuur. De wandeling vertrekt telkens om 11.00 en 15.00 uur aan de demotent op het Zeeheldenplein. De plaatsen zijn beperkt.