Zes vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt in Oostende: hadden opblaasbare bootjes, buitenboordmotoren en brandstof bij Bart Boterman

29 april 2020

12u36 0 Oostende Zes verdachten van mensensmokkel zitten in de cel nadat ze in de nacht van 22 op 23 april werden gearresteerd in Oostende. In drie onderschepte voertuigen werden opblaasbare boten en buitenboordmotoren gevonden. De bal ging aan het rollen na een oproep van een alerte burger over een verdachte toestand in de Ringlaan in Oostende.

De melder sprak van meerdere personen die zich rond een drietal voertuigen verzameld hadden waarop de politie besloot om meteen verschillende patrouilles erop af te sturen. Volgens het Brugse parket konden de patrouilles vermijden dat een Peugeot wegreed. Een Mercedes nam wel de vlucht maar werd verderop, aan de Kennedyrotonde, geïntercepteerd. Aan boord zaten twee Iraki’s. Nog twee mannen vluchtten te voet en die hielden verband met een Volkswagen Touran die eveneens geparkeerd stond in de Ringlaan. Ook zij werden gearresteerd, wat het totaal op zes arrestanten bracht.

Opblaasbare bootjes, buitenboordmotoren en brandstof

Volgens de Brugse procureur Frank Demeester, bevoegd voor mensensmokkel, gaat het om twee Iraki’s, twee Iraniërs, een Pakistaan en een Afghaan. Twee onder hen beweerden minderjarig te zijn maar een botscan wees het tegendeel uit. “De drie voertuigen werden in beslag genomen. In de wagens zijn twee opblaasbare boten gevonden, alsook twee buitenboordmotoren, een benzinetank en gereedschap. Het onderzoek werd voortgezet door het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen, gezien er aanwijzingen waren dat de opblaasbare boten, de buitenboordmotoren en de brandstof bedoeld waren om te worden gebruikt bij feiten van mensensmokkel op de Noordzee”, aldus Frank Demeester. De zes personen werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. Hun aanhouding werd dinsdag met een maand verlengd door de raadkamer.

Alerte reactie van melder en politie

“Er werd zeer alert gereageerd op deze verdachte situatie. In eerste instantie door de melder, die het kennelijk verdacht vond dat er in deze tijden van COVID-19 meerdere voertuigen en personen verzameld stonden. Maar het feit dat de wachtofficier van de politiezone Oostende al even alert heeft gereageerd, en onmiddellijk verscheidene patrouilles naar de plaats heeft gestuurd, heeft ervoor gezorgd dat meerdere intercepties tegelijkertijd konden gebeuren en niemand kon ontsnappen”, zegt Demeester nog. Het gebruik van kleine bootjes in het kader van mensensmokkel baart de landen rond de Noordzee volgens hem al verscheidene maanden grote zorgen.

Mensensmokkel nog steeds groot probleem

“Het dwarsen van de Noordzee met dergelijke kleine vaartuigen vol mensen, vaak in het holst van de nacht waarbij men zo onzichtbaar mogelijk wil blijven, is immers levensgevaarlijk. Vaak moet België worden doorkruist om de bootjes in Noord-Frankrijk of in de Belgisch-Franse grensregio te krijgen. Alle politiediensten zijn gealarmeerd dat zij oog moeten hebben voor verdachte toestanden in dat verband, en wie op West-Vlaams grondgebied gevat wordt in het kader van dergelijke activiteiten van mogelijke mensensmokkel zal op weinig mildheid kunnen rekenen van de zijde van het openbaar ministerie indien de feiten kunnen worden bewezen. Elk vaartuig dat tijdens het transport kan worden onderschept, is alvast één vaartuig minder op de Noordzee”, besluit de procureur.