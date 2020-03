Zes jaar cel voor man die uitbater kledingwinkel neerstak en voor dood achterliet Siebe De Voogt

09 maart 2020

13u34 0 Oostende Een Britse man van Pakistaanse origine heeft een effectieve celstraf van 6 jaar gekregen voor een moordpoging in Oostende. Mohammad A. (28) stak vorige zomer de uitbater van een kledingwinkel in de Hertstraat twee keer in de buik met een mes. “Hij ging er nadien vandoor, terwijl het slachtoffer stervend op de grond lag”, stelde de procureur.

Mohammad A. kwam in juli vorig jaar vanuit het Britse Leicester naar Oostende op vraag van z’n vader. Beiden runden samen een kledingzaak en zouden hun kledij te koop aanbieden in de winkel van A.H. (38) langs de Hertstraat in Oostende. Op 22 juli, amper drie dagen nadat A. in België aankwam, liep een discussie nabij de winkel compleet uit de hand. Over de aanleiding van het geschil lopen de versies uiteen. Volgens het slachtoffer, een Pakistaan uit Blankenberge, wilde hij zelf de samenwerking stopzetten en reageerde A. daar helemaal verkeerd op. De beklaagde zelf beweert dat het slachtoffer zijn gsm afpakte en hem bedreigde met een wapenstok.

Camerabeelden

Zeker is dat A., zo blijkt uit camerabeelden, plots in de winkel een mes ging halen. Buiten het gezichtsveld van de camera stapte hij op het slachtoffer af en stak hem twee keer in de buik. “De beklaagde verliet de plaats en stal een fiets om weg te rijden”, vertelde de procureur. “Hij liet het slachtoffer stervend op de grond achter. Zonder zware operatie zou de man sowieso overleden zijn.” Het parket bracht Mohammad A. voor de rechter voor moordpoging. “Hij had na de discussie gewoon kunnen wegwandelen, maar deed dat niet. Integendeel, hij wandelde rustig naar de winkel om een mes te halen.”

Fikse schadevergoeding

De rechtbank legde A. maandagmorgen 6 jaar cel op. Aan het slachtoffer moet hij bijna 12.000 euro schadevergoeding betalen. De verdediging had tevergeefs aangedrongen op een straf met uitstel. “Mijn cliënt had nooit de bedoeling om die man te doden”, pleitte meester Pieterjan Dens. “Hij was naar België gekomen om medezaakvoerder te zijn, maar moest in de plaats lange dagen werken en kreeg daarvoor een hongerloon. Hij voelde zich uitgebuit door het slachtoffer en zegt dat die man hém eerst bedreigde met een wapenstok. Let op: wat mijn cliënt deed valt niet goed te praten, maar van een moordplan was geen sprake.”