Zes illegalen opgepakt na meldingen van buurtbewoners Bart Boterman

20 februari 2020

18u21 0 Oostende De politie van Oostende heeft dinsdagavond en woensdagavond in totaal zes mensen zonder geldige verblijfsdocumenten opgepakt. Het gaat om transmigranten.

Dinsdagavond deden patrouilles nazicht in een gebouw langs de Albert I-Promenade nadat een buurtbewoner enkele mannen binnen zag klauteren in een leegstaand pand. Ze hadden een raam stukgeslagen. Binnen werden vier mannen aangetroffen, zonder papieren. Woensdagavond werd de politie dan weer verwittigd over verdachte handelingen in de Warschaustraat.

Bij aankomst van de patrouille sloegen twee mannen op de vlucht. Ze werden na een achtervolging bij de kraag gevat en hadden eveneens geen geldige verblijfsdocumenten. Het gaat om Libiërs. Allen werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een eventuele uitwijzing.