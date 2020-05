Zelfverklaarde kinderpornojager krijgt toch jaar cel voor foto’s met naakte kinderen op z'n computer Siebe De Voogt

15 mei 2020

11u44 6 Oostende Een 69-jarige Oostendenaar heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. R.V. beweerde zelf een kinderpornojager te zijn, maar die beweringen vond de rechter niet geloofwaardig. “Het is eigenaardig dat hij in dat geval ook zelf kinderporno downloadde", klonk het.

Het gerecht kreeg halfweg 2017 vanuit de Verenigde Staten een melding dat vanaf een Belgische computer kinderporno was verspreid. Via het IP-adres kwamen de speurders uit bij R.V. (69) uit Oostende. Op de computer van de man werden volgens het parket een 200-tal foto’s met kinderporno aangetroffen. V. had zélf ook drie foto’s verspreid in een chatroom. De procureur vorderde voor de man een effectieve gevangenisstraf van één jaar, maar R.V. had zelf een opvallende verklaring voor de dubieuze bestanden op zijn computer. Hij verklaarde een echte kinderpornojager te zijn. “Het is een soort beroepsvorming”, vertelde hij in de zittingszaal. “Ik ben jarenlang informaticus geweest en ben het gewoon om problemen op te lossen. Eerder toevallig ben ik op die kinderporno gestoten. Ik vond het walgelijke beelden en wilde achter de makers aan gaan.” R.V. beweerde drie meldingen te hebben verstuurd naar Child Focus in verband met de kinderporno. Ook in 2007 had hij dat al eens gedaan. Toen werd de zaak tegen de Oostendenaar geseponeerd. In het nieuwe dossier was echter geen spoor terug te vinden van enige melding. De rechter vond de beweringen van R.V. dan ook ongeloofwaardig. “Het is eigenaardig dat de beklaagde ook zelf kinderporno downloadde”, klonk de motivering van het vonnis. “Het volstond gewoon om de vindplaats van de bestanden door te geven aan de politie.” R.V. werd uiteindelijk veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel en 4.000 euro boete, waarvan hij de helft effectief moet betalen.