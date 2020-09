Zeker tot einde van herfstvakantie mondmasker verplicht in Oostende-centrum Leen Belpaeme

29 september 2020

18u06 0 Oostende Met de Oktoberfoor in het vooruitzicht blijft het zeker tot en met 8 november - het einde van de herfstvakantie - verplicht om een mondmasker te dragen in het stadscentrum van Oostende. De huidige zone blijft dus behouden.

De lokale veiligheidscel van stad Oostende neemt die beslissing. “Het biedt duidelijkheid aan Oostendenaars en bezoekers. De federale regels bepalen sowieso dat klanten en personeel in winkels en ook in drukke winkelstraten een mondmasker moeten dragen. Ook in de horeca geldt nog steeds mondmaskerplicht, behalve voor wie aan tafel zit”, legt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) uit.

Markten en kermissen

In het stadscentrum wordt elke donderdag en zaterdag de markt georganiseerd en vindt tussen 9 oktober en 8 november de Oktoberfoor plaats op vier pleinen: het Sint-Petrus-en-Paulusplein, het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein. Ook voor markten en kermissen is er een federale maatregel die zegt dat mondmaskers verplicht zijn voor kramers en voor bezoekers wanneer de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. “Door de mondmaskerplicht in de hele binnenstad minstens tot het einde van de herfstvakantie te verlengen, verzekeren we dat ook de markten en de Oktoberfoor op een veilige manier kunnen doorgaan.”