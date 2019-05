Zeilschip Rupel was er élke editie van Oostende voor Anker bij: “Hier word je gesoigneerd” Leen Belpaeme

23 mei 2019

18u21 4 Oostende Oostende voor Anker is donderdag gestart. Slechts één schip van de 130 schepen die in Oostende aangemeerd liggen, is er al alle twintig edities bij. De TS Rupel was zelfs de blikvanger tijdens de allereerste editie, toen nog maar een handvol schepen meededen. Schipper Jan Vandenborne komt elk jaar graag terug naar Oostende.

Oostende voor Anker is twintig jaar geleden bescheiden begonnen. Slechts een handvol schepen lagen in het Mercatordok, maar de interesse was er wel al. “We hadden met de Rupel een gratis ligplaats in het Mercatordok gekregen van de havenmeester. Toen ze ons vroegen om deel te nemen, hebben we ja gezegd omdat we hier toch een plaatsje hadden. Er waren maar enkele schepen en wij waren toen de grote publiekstrekker. Het was heel kleinschalig, maar toch zag je toen al dat er veel interesse was. De mensen stonden in rijen aan te schuiven om eens op ons schip te komen. Het ponton zonk bijna omdat er zoveel mensen op stonden te wachten. Het was nog wat amateuristisch”, blikt Jan terug.

Nederlanders

Maar Oostende voor Anker werd steeds groter. “Er kwam meer interesse en toen sprongen ook de Nederlanders op de boot. Er kwamen meer grote schepen en we begonnen ook met afvaarten, zodat er meer beweging in het festival zat. Wij varen ook dit jaar een paar keer uit met groepen. Als Hubert (Rubbens, de bezieler en huidige curator, nvdr) vraagt of we nog eens kunnen uitvaren omdat hij met een groep te veel zit of boten te weinig, dan springen we in. Het is een leuke afwisseling in die vier dagen. We liggen daardoor ook wat in een uithoek, maar dat is niet zo erg”, lacht Jan.

Gesoigneerd

De Rupel werd in 1996 te water gelaten en was een sociaal project voor langdurig werklozen. Er waren verschillende eigenaars, maar de laatste jaren is het in handen van een vzw die er samen met een 30-tal vrijwilligers mee aanwezig is op zeilevenementen en tall ships-races. Oostende voor Anker blijft toch iets bijzonders, ook voor de Rupel. “Als bemanning word je hier echt gesoigneerd. Het is het enige evenement waar je echt allerhande soorten schepen vindt. Je merkt ook dat de interesse groeit. Het tij is aan het keren en Vlaanderen kijkt steeds meer naar de zee. Ik dacht in het begin dat het moeilijk zou zijn om elk jaar zo’n evenement te organiseren omdat de mensen het beu zouden geraken, maar ik had dus echt wel ongelijk.”

De Rupel komt ook op de 20ste editie trouw terug naar Oostende. “Soms valt Oostende voor Anker samen met de feesten in Blankenberge, maar als trouwe klant kunnen we nu niet meer verstek laten gaan”, lacht Jan nog.