Zeilboot met negen Albanezen stuurt noodsignaal uit: politie begeleidt vaartuig naar haven Oostende mvdb

15 juni 2019

06u38

Bron: VRT 0 Oostende De scheepvaartpolitie in Oostende heeft vrijdagavond laat een zeilboot in veiligheid gebracht nadat het vaartuig een noodsignaal had uitgestuurd, meldt de VRT-nieuwsdienst.

Aan boord waren volgens de eerste berichtgeving negen Albanese mannen. De boot bereikte onder begeleiding van de scheepvaartpolitie de haven van Oostende. Het is niet duidelijk of de boot ook van daaruit was vertrokken.

Het is nog niet geweten of de negen per boot illegaal Groot-Brittannië probeerden te bereiken. In het verleden hebben mensensmokkelaars vanuit ons land en Nederland meermaals getracht om met een gestolen of gehuurde zeilboot de oversteek te wagen.