ZEEHOND zegt Oostendse haven vaarwel na 29 jaar trouwe dienst Bart Boterman

18 oktober 2019

17u09 0 Oostende Het schip ZEEHOND van de Vlaamse overheidsrederij DAB VLOOT is na 29 jaar uit dienst gegaan. Het schip, een bekend vaartuig in de Oostendse haven, speelde onder meer een belangrijke rol bij de reddingsactie tijdens de ramp met de Flinterstar in oktober 2015. Een Nederlandse rederij kocht de boot aan om aan het buitenland door te verkopen.

“Een oerdegelijk schip, een echt werkpaard”, omschrijft de bemanning, onder leiding van gezagvoerder Patrick Casier, de ZEEHOND. De boot werd gebouwd bij Scheepswerf Rupelmonde en kwam in 1990 in dienst in Oostende. Doorheen de jaren is het schip amper veranderd. “De ZEEHOND nam in samenwerking met de collega’s van de federale overheidsdienst Leefmilieu deel aan tal van internationale oefeningen in het kader van pollutiebestrijding op zee. Ook het departement Landbouw en Visserij, dat instaat voor de controle van de zeevisserij, was een vaste klant aan boord van de ZEEHOND”, vertelt Daphne Vanhoucke van Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

“Daarnaast vervulde het schip een belangrijke rol als guard vessel voor hulpverlening op zee, zoals bij de ramp met de Flinterstar in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge. Ze was cruciaal bij de reddings- en hulpverleningsactie, als guard vessel achteraf en ook tijdens de berging van het gezonken vaartuig. De ZEEHOND was tevens een vaste waarde op grote maritieme evenementen zoals de Navy Days, waar het brede publiek een bezoek aan boord kon brengen", aldus Daphné Vanhoucke.

Voor buitenland bestemd

Begin 2017 vervoegde het multifunctionele schip SIRIUS de Vlaamse vloot om de ZEEHOND op termijn te vervangen. Dat moment is nu aangebroken. De ZEEHOND werd verkocht aan de Nederlandse rederij Van der Kamp Ship Sales. “Bedoeld om te verkopen aan het buitenland. Dat kan overal heen zijn, mogelijk Griekenland of West-Afrika. Momenteel ligt dat nog niet vast”, aldus zaakvoerder Dick Van der Kamp, handelaar in schepen.