Zedendelinquent tekent naaktfoto’s van minderjarigen na: man krijgt jaar cel voor jarenlang bezit van kinderporno Siebe De Voogt

07 mei 2020

12u44 0 Oostende Een 41-jarige Oostendenaar heeft 1 jaar cel gekregen voor het jarenlange bezit van kinderporno. Op zijn gsm troffen speurders duizenden foto’s van minderjarigen aan. Opvallend: J.B. bleek sommige beelden ook na te tekenen op papier.

Het Belgische gerecht kreeg vorig jaar info van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Uit hun rapport bleek dat vanop de smartphone van een Oostendenaar 150 kinderpornografische foto’s waren geüpload op Google Photos. Tijdens een huiszoeking werden bij J.B. (41) duizenden foto’s en honderden video’s met kinderporno aangetroffen. Bovendien bleek de man er nog een vreemde gewoonte op na te houden. Hij probeerde immers uitgeprinte foto’s van naakte minderjarigen na te tekenen.

J.B. werd op 28 oktober vorig jaar aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter, maar kwam een maand later al voorwaardelijk vrij. Door een schending van zijn voorwaarden vloog de Oostendenaar op 13 februari opnieuw achter de tralies. De rechter gaf hem donderdagmorgen een effectieve celstraf van 1 jaar en 1.600 euro boete. Voor de verspreiding van kinderporno werd de man vrijgesproken. De beelden waren dan wel via Google Photos opgeslagen in een cloud, maar nergens vond de rechter bewijzen dat ze ook effectief met anderen werden gedeeld.