Ze zitten niet stil bij KV Oostende: onderzoek naar staanplaatsen in C-tribune en nieuw clublogo Timmy Van Assche

22 augustus 2020

13u01 0 Oostende KV Oostende onderzoekt de mogelijkheid om in haar C-tribune, waar de spionkop en diehardfans postvatten, een zogenaamde ‘safe standing’ in te voeren. Dat zijn plaatsen waar supporters volgens de geldende veiligheidsmaatregelen en stadionwetten kunnen rechtstaan. Supporters zijn hier al jaren vragende partij voor, het nieuwe clubbestuur lijkt hen daarin nu tegemoet te komen. Ook over een nieuw clublogo wordt luidop nagedacht.

In 2007 verdwenen de laatste staanplaatsen in de D- en C-tribune in wat toen nog het Albertpark heette. Om te voldoen aan de strengere stadioneisen en licentievoorwaarden – maar tot spijt van de doorwinterde supporters –, werden in de populaire tribune zitjes geïnstalleerd. Daar lijkt bijna 15 jaar later weer verandering in te komen. In d C-tribune, achter het doel dat vlakbij de Van Tyghemlaan ligt, staan de supporters in het middelste vak nu al een hele match recht. Het is dan ook vooral uit die hoek dat de vraag naar zogenaamde ‘safe standings’ komt. Dat zijn staanplaatsen met oog voor de hoogste veiligheidsnormen. Er bestaan verschillende vormen van dit soort plaatsen. Het kan gaan om makkelijk te monteren en weg te halen zitjes of uitschuifbare stoeltjes. De meest courante vorm zijn ‘rail seats’. Daarbij zitten klapstoeltjes verwerkt in een metalen frame, dat op zijn beurt dienst doet als leuning voor de supporters van de rij erachter. Onder andere de helft van alle Duitse eersteklassers heeft dit soort stoeltjes in hun stadion, net als bijvoorbeeld de Schotse topclub Celtic Glasgow. Manchester United zal het systeem komend seizoen uitproberen.

Onderzoek

“We gaan vol voor safe standings”, bevestigt COO Thorsten Theys. “Jaren geleden werd al eens een studie hierover gemaakt, maar die is toen blijven liggen. Het probleem ligt hem niet bij de bouwkundige uitdaging of de prijs, maar wel in het praktische gedeelte. Een voetbalclub uit eerste klasse moet namelijk officieel 8.000 zitjes tellen in haar stadion. Daarenboven rest de vraag of de supporters van de twee buitenste van in totaal drie vakken in die C-tribune óók willen rechtstaan. Op heden zien we dat vooral het middelste vak C2 rechtstaat. Het is die oefening die we nu aan het maken zijn. Kijk”, vervolgt Theys, “je hebt clubs die praten over supportersbeleving en je hebt clubs die ook daadwerkelijke actie ondernemen. Wel, wij behoren tot die laatste.”

Clublogo

Daar stopt het niet, want bij KVO denken ze ook hardop na over een nieuw clublogo. Het huidige logo met de baseline ‘Voetbal aan zee’ werd eind jaren negentig ingevoerd. “Ook dit past bij supportersbeleving”, vervolgt Thorsten Theys. “Het huidige ontwerp is moeilijk hanteerbaar en de slogan ‘Voetbal aan zee’ klinkt wat hol. (knipoogt) In Knokke spelen ze ook voetbal, hé. Nu, hier gaan we niet over één nacht ijs. Een clublogo is een sociologisch gegeven met tal van belangrijke aspecten: kleuren, symboliek, verbintenis met de stad. Het kan bestaan uit componenten zoals bijvoorbeeld de drie sleutels van de stadspoorten, de zeemeermin van het Leopoldpark en ga zo maar door. Een logo moet de visie en de krachtlijnen van de club vertalen, en dat neemt tijd in beslag. Ik mik op minstens zeven tot acht maanden.”