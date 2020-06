Ze was de oudste Belg die corona overwon, maar herstelde niet meer van zware val met rollator: Octavie De Turck (103) overleden

Oostende

Octavie De Turck haalde in april nog alle kranten omdat ze op haar 103 jaar het coronavirus overwon. Het bracht een sprankeltje hoop in de duistere weken waarin het coronavirus hard had toegeslagen in de woonzorgcentra in België. Ze is overleden in Oostende, nadat ze nog uitgebreid afscheid kon nemen van haar familie. Lees hier het laatste interview met Octavie.