ZAZ Cuisine brengt zuiderse keuken naar Oostende: “En toch staan er ook Oostendse garnalen op het menu” Timmy Van Assche

26 juli 2019

18u42 0 Oostende In de Van Iseghemlaan 16, op de hoek met de Kapucijnenstraat, opent een gloednieuw restaurant: ZAZ Cuisine. Uitbater is Michele D’Abramo, die ook uitbater is van de gevestigde waarde De Mangerie op de Visserskaai. “Met ZAZ Cuisine willen we de klassieke Italiaanse keuken naar het centrum van Oostende brengen: betaalbaar én modern.”

Een opvallende nieuwkomer in het Oostendse horecalandschap is ZAZ Cuisine van Michele D’Abramo (49). De zaakvoerder woonde tot zijn dertigste in de Centraal-Italiaanse regio La Marche en werkte er zelfs in een schoenfabriek. Twintig jaar geleden kwam hij via zijn echtgenoot Jean Luc Bossuyt in de Oostendse horeca terecht. Het leegstaande hoekpand in de Van Iseghemlaan trok al even hun aandacht en uiteindelijk waagden ze de sprong om een tweede zaak te openen. “We kozen voor de naam ZAZ Cuisine, omdat het nieuw, modern, makkelijk en neutraal klinkt", vertelt Michele aan de zijde van Jean Luc. “We werken met verse ingrediënten en zorgen voor een Italiaanse vibe. Dat wil niet zeggen dat je bij ons geen garnalen zal vinden op het menu, hé. In de baai van Venetië dobberen ook grijze garnalen rond, maar de Oostendse garnaal is véél lekkerder. En je moet de lokale economie steunen, toch? We kiezen dus resoluut voor kwaliteit.” Ook op de kaart: verse ravioli, carpaccio, flinterdun en gedroogde Simmenthal, mosselen op Italiaanse wijze, stufato van staartvis of verse pasta met krab, inktvis, scampi en vongole.

Product centraal

“Het product staat centraal”, vervolgt Michele. “We werken de gerechten uit met als uitgangspunt kwaliteit en creativiteit. We zijn een eigentijds restaurant, waar je ‘s middags gezellig kan lunchen of een hele avond kan tafelen. We werken met een betaalbare menuformule: een lunch kost 22 euro, een diner 39 euro. Belangrijk detail: daarbij mag je om het even welk gerecht kiezen.” Ook de wijnkaart springt in het oog met naast Italiaanse wijn ook Kroatische en Sloveense wijnen.

“Meerwaarde”

“We zijn blij om alweer een nieuwe zaak te mogen verwelkomen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Michele kent de kneepjes van het vak en zal zeker een culinaire meerwaarde bieden.” Schepen voor ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA) besluit. “Het is belangrijk dat gevestigde waarden in de lokale horeca verder investeren in onze stad. Ze zetten hiermee niet alleen het vertrouwen in het potentieel van de stad in de verf, maar helpen ook het imago van een stad waar altijd iets te beleven valt, waar te maken." ZAZ is gesloten op woensdag en zondag. Alle info vind je op Facebook.