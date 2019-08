Zaterdag worden rukwinden verwacht aan zee, maar organisatoren grote evenementen maken zich geen zorgen Leen Belpaeme

09 augustus 2019

17u16 0 Oostende Er worden zaterdag een stevige wind verwacht aan de kust met rukwinden tot 70 km per uur en aan zee tot 80 km per uur. Zowel stadsbesturen als evenementen volgen het weerbericht op de voet op, maar er worden in het algemeen weinig problemen verwacht.

In Oostende staat alles klaar voor de start van de Paulusfeesten maandag. De organisatie maakt zich geen zorgen, maar ze zullen vrijdagavond sowieso alle tenten goed verzekeren en controleren. Bedoeling is om decoratie te voorzien in de Pastoor Pypestraat, maar hiermee zal gewacht worden tot de stevige wind gaan liggen is. Ook bij de stad is al een overleg geweest tussen de ordediensten. “We verwachten geen problemen, maar we volgen de situatie op de voet zodat we op tijd maatregelen kunnen nemen mocht dit aan de orde zijn”, licht plaatsvervangend burgemeester Kurt Claeys toe. Uit voorzorg laat de stad Oostende wel de beide strekdammen afsluiten van 10.30 tot 12 uur en van 18.25 tot 1 uur sluiten. Bij Nostalgie Beach festival in Middelkerke verwacht de organisatie geen problemen. “Zoals het er nu uitziet zal het droog blijven en tot 5 beaufort wind. Dat valt heel goed mee. We maken ons dus geen zorgen”, vertelt Managing Director Tom Klerkx. Ook in Bredene staat met Bredene Festivalt een groot evenement gepland. Daar worden 20.000 bezoekers verwacht.