Zandsculpturenfestival gaat niet door: “Internationale artiesten raken onmogelijk in Oostende” Leen Belpaeme

19 mei 2020

20u40 0 Oostende Het Zandsculpturenfestival, dat deze zomer voor de zevende keer zou plaatsvinden op het strand van Oostende, gaat niet door. “Het is onmogelijk om de ruim 30 internationale artiesten naar hier te laten komen”, zegt organisator Alexander Deman.

Het Zandsculpturenfestival is al jaren een toeristische trekpleister voor Oostende, met telkens zo’n 150.000 bezoekers. Maar Covid-19 gooit roet in het eten voor de organisatie. “Door de sluiting van de grenzen is het onmogelijk om de meer dan 30 internationale artiesten uit alle hoeken van de wereld naar Oostende te laten afzakken”, laat organisator Alexander Deman weten. “Het is dan ook met spijt in het hart dat ik in overleg met de burgemeester en Toerisme Oostende heb moeten beslissen om deze zomer geen festival te organiseren”, aldus Deman.

“Het Zandsculpturenfestival is de voorbije jaren uitgegroeid tot een van onze toeristische toppers in de zomer. De artiesten die de vele zandsculpturen opbouwen, raken jammer genoeg niet tijdig hier” bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “We zullen de vrijgekomen vierkante meters strand deze zomer inzetten om zoveel mogelijk bezoekers te verwelkomen.”