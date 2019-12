Zakenlui krijgen werkstraffen voor zware slagen aan man die jongen met mentale beperking wilde beschermen Siebe De Voogt

03 december 2019

13u14 0 Oostende Twee zakenlui uit het Brusselse moeten 150 uren werkstraf uitvoeren voor feiten van zinloos geweld in Oostende. Gino L. en Levi V. schopten Thierry Berre (56) verschillende keren tegen z’n hoofd, nadat hij een jongen met een mentale beperking had willen beschermen. Eén schop omschreef een getuige als “een trap zoals in het voetbal”.

De feiten speelden zich op 13 oktober vorig jaar af ter hoogte van frituur Bombay langs de Langestraat in Oostende. Gino L. (44) uit Grimbergen en Levi V. (39) uit Steenokkerzeel waren rond middernacht op de terugweg van een Oktoberfest bij KV Oostende en stapten met lederhosen aan de frituur binnen. Duidelijk onder invloed richtten ze zich tot een jongen met een mentale beperking die in de zaak aanwezig was.

Schoppen en slagen

Ze vielen hem lastig, waarop Thierry Berre tussenkwam. “Tot tweemaal toe vroeg ik hen te stoppen. Zonder resultaat. Toen ik me recht zette en letterlijk tussenbeide wou komen, werd ik buiten op de grond geduwd”, getuigde de man in deze krant. De twee bedrijfsleiders schopten en sloegen tot 13 keer op de Oostendenaar, die op dat moment al weerloos op de grond lag. “Ze droegen zware laarzen, passend bij hun outfit. Ze bleven doorgaan. Net op het moment dat een van de kerels de ‘fatale’ schop wou toedienen - “hij stond met zijn voet klaar vlak boven mijn gezicht” - kon een agent tussenbeide komen.” Ook getuigen waren danig onder de indruk van de slagen. “Eén trap was staalhard”, verklaarde één van hen. “Het was precies een trap als in het voetbal.”

De twee bedrijfsleiders lieten zich niet zomaar oppakken. Gino L. probeerde zelfs de matrak van een agent af te nemen. Naar het proces stuurden ze hun advocaat. “Ik wil benadrukken dat ze wel degelijk spijt hebben van hun daden”, stelde de verdediging. Thierry hechtte weinig geloof aan die woorden. “Dit kon m’n dood geweest zijn. Ik dacht echt dat ze me zouden doodschoppen”, stelde de man. De rechter kende hem dinsdagmorgen voorlopig 2.500 euro schadevergoeding toe. Een deskundige zal zijn precieze schade moeten begroten.