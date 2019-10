Zaakvoerder bouwbedrijf krijgt 6 maanden cel voor gesjoemel met werkloosheidsuitkering Siebe De Voogt

11 oktober 2019

13u25 3 Oostende Een 35-jarige Oostendenaar heeft een effectieve celstraf van 6 maanden gekregen voor gesjoemel met z’n werkloosheidsuitkering. B.S. verhuisde met z’n bouwbedrijf naar Slovenië, maar detacheerde zichzelf daarna als werknemer naar België. Kort nadien vroeg hij hier een werkloosheidsuitkering aan.

De feiten kwamen aan het licht bij controles van de inspectiediensten in 2016 en 2017. Het bouwbedrijf van B.S., een man van Joegoslavische origine uit Oostende, was aanvankelijk nog in België gevestigd. Bij een eerste controle zagen de inspecteurs vier mannen aan het werk. Toen ze hen in de gaten kregen, namen drie arbeiders de vlucht. Zij waren net als hun collega in het zwart aan de slag. “In maart 2017 ging het bedrijf van beklaagde in vereffening. Hij hield zijn Belgisch avontuur voor bekeken en vestigde zich in Slovenië”, stelde de arbeidsauditeur. B.S. was inventief en detacheerde zichzelf als werknemer naar België. Kort nadien vroeg hij hier een werkloosheidsuitkering aan. Tussen april 2017 en juli 2018 inde de man onterecht 19.000 euro. In het verleden werd hij al veroordeeld voor sluikwerk. De rechtbank veroordeelde hem vrijdagmorgen dan ook tot een effectieve gevangenisstraf van 6 maanden. B.S. kreeg ook een geldboete 2.400 euro opgelegd, waarvan hij de helft effectief moet betalen.