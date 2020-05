Yes we can! KVO trekt nu al abonnementenverkoop op gang met nieuwe slogan Timmy Van Assche

28 mei 2020

13u52 0 Oostende Als een van de eerste clubs in onze hoogste voetbalafdeling lanceert KV Oostende de abonnementen voor volgend seizoen. Omdat de kustploeg voor een heel nieuwe start staat, mag ook een nieuwe slogan niet ontbreken. Een abonnement verlengen, kan al vanaf 169 euro.

Nieuw is het sleutelwoord: investeerders, spelerskern, ambities. KVO staat voor een belangrijk voetbaljaar. Daar hoort ook een slogan bij: ‘Route 31. Yes we can!’, een duidelijke verwijzing naar de Amerikaanse investeerders en de beroemde Route 66, weliswaar vervangen door stamnummer 31 van KVO. Ook het campagnebeeld is aangepast, met een foto van de kustweg.

Vanaf dinsdag 2 juni om 10 uur kunnen alvast abonnementen online verlengd worden. Vanaf 22 juni is het dan weer mogelijk om naar de fanshop in de Van Tyghemlaan te komen. Op 6 juli kunnen abonnementsplaatsen omgeruild worden voor een andere vrije seat.

Aan huis geleverd door KVO-speler

Finaal, op woensdag 8 juli, gaat de vrije abonnementenverkoop van start, zowel online als in de fanshop. Een leuk extraatje is er voor de eerste vijftig fans die online hun seizoenskaart verlengen. Zij zien hun abonnement thuis afgeleverd worden door een KVO-speler. Ook de 500 daaropvolgende online verlengingen krijgen een verrassing.

Achter gesloten deuren

Een abonnement omvat vijftien wedstrijden in de reguliere competitie en enkele kortingen, voordelen of acties. Eventuele play-offs zijn niet inbegrepen. “Wij voorzien (voorlopig) geen tegemoetkoming voor wedstrijden die worden gespeeld achter gesloten deuren. Enerzijds omdat we totaal nog geen zicht hebben op de evolutie van de coronasituatie, anderzijds omdat de abonnementsprijzen voordeliger zijn dan vorig seizoen én we talloze extra voordelen hebben voor abonnementshouders”, laat de club weten.

De abonnementen zijn gemiddeld 5 tot 20 procent goedkoper dan vorig seizoen. Eén voor volwassenen kan vanaf 169 euro. Alle info: www.kvo.be.