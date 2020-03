Xavier Vercaemst van C-Hotels trekt aan de alarmbel: “Sociaal bloedbad dreigt als overheid niet met oplossingen komt” Timmy Van Assche

16 maart 2020

18u39 61 Oostende Nee, het zijn voor niemand leuke tijden en al helemaal niet voor wie in de horeca actief is. Neem nu de groep C-Hotels van zaakvoerder Xavier Vercaemst. Maar liefst acht van de negen hotels binnen de hotelgroep sluiten tijdelijk de deuren nadat er een stortvloed aan annulaties is binnengelopen. Zowat honderd personeelsleden zijn economisch werkloos. “Een sociaal bloedbad in de horecasector dreigt. De lokale en hogere overheden moéten een plan klaar hebben.”

Ongeveer twee op de drie Oostendse hotels zijn tijdelijk gesloten in deze barre coronatijden. Een op de drie probeert toch nog een graantje mee te pikken in het weekend. Hoe dan ook ziet de situatie er allesbehalve goed uit voor de hoteluitbaters. Neem nu Xavier Vercaemst van C-Hotels, in 2018 nog uitgeroepen tot beste toeristische ondernemer van de Kust. Zijn groep telt negen hotels van De Panne over Oostende tot in Blankenberge: Helios, Excelsior, Continental, Cocoon, Andromeda, Zeegalm, Burlington, Zon en Zee, en Upstairs. “Acht van onze negen hotels gaan tijdelijk dicht”, zegt Vercaemst. “Alleen hotel Andromeda blijft open. Na het weekend zullen we de situatie opnieuw evalueren. Afgelopen weekend is er een ongezien aantal annulaties losgebarsten. Terwijl al onze 650 kamers volboekt waren, zijn we uiteindelijk op amper 40 tot 50 bezette kamers gestrand. Ongezien.” Voor alle duidelijkheid: van besmetting in één van de hotels is absoluut geen sprake. Ongeruste en misschien zelfs panikerende Toeristen haken massaal af om naar de Kust te komen. “Er valt hier in deze crisisperiode ook niks te beleven. Gezellige restaurants en cafés: dicht. Leuke winkels: dicht. Toffe evenementen: afgelast. Tjah, wat moet een mens hier dan komen doen? Ja, een strandwandeling maken is aangenaam, maar je kan dat niet een heel weekend doen, hé. En frieten uit een bakje eten op de kamer is ook al niet plezant.”

Misvatting

Vercaemst wil meteen ook een misvatting de wereld uit. “Ik hoor sommige mensen zeggen: ‘Nog een geluk dat hotels in tegenstelling tot restaurants en cafés wél open mogen blijven.’ Wel, de luxe van te mogen openblijven weegt absolúút niet op tegen de nadelen. Omdat we niet noodzakelijk moeten sluiten, hebben we geen recht op een tegemoetkoming of premies. Maar de kosten om een hotel open te houden voor een handvol kamers, zijn veel te groot. Daarom dat wij van de ruim 120 medewerkers op dit moment nog een tiental actief hebben - economische werkloosheid door overmacht. Wanneer ook gerenommeerde hotels in Brugge uit eigen beweging sluiten, dan weet je het wel.”

Herstelplan

“Begrijp me niet verkeerd, ik steun de maatregelen die de overheid neemt. De volksgezondheid staat voorop. Laat ons eerlijk zijn: de drie weken van noodmaatregelen worden allicht verlengd. Stel dat daar nog eens drie weken bijkomen, ben je al anderhalve maand gesloten. Maar vooraleer je alles weer goed en wel hebt opgestart, zijn we weer twee maanden verder. Die economische achterstand haal je niet meer in. Ik trek al een streep door de paasvakantie. Misschien kunnen we in mei hier en daar nog een verlengd weekend meepikken. En dan moeten we hopen op een absolute topzomer om één en ander goed te maken. Het probleem is dat niemand nu met z’n gedachten bij vakantie zit, hé. Er komen geen reservaties voor de zomervakantie binnen. Alle overheden – van lokaal tot federaal – moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Gelukkig hebben wij nog wat reserve in de tank, maar ik vrees voor een sociaal bloedbad collega’s in de horeca als de overheden geen herstelplan klaar hebben.”

Kosten

Bart Boelens van Hotel Europe bevestigt de bekommernis van Vercaemst. “Heel wat hoteliers hebben in de afgelopen winter forse investeringen gedaan met het oog op het nieuwe seizoen. Al die gemaakte kosten zouden in principe nu worden goedgemaakt met de komst van vele toeristen – de zon begint wat meer te schijnen, het wordt warmer. Maar met al die annulaties, blijven veel uitbaters met de kosten zitten. Ook wij sluiten ons hotel in de week, we proberen er dit weekend nog iets van te maken. Maar die annulaties, ze blijven maar komen. Dit ziet er helemaal niet goed uit voor onze sector.”

Westtoer paraat

Provinciaal toerismebedrijf Westtoer beseft dat het toerisme naar de Kust afneemt. “We hebben de betalende promotiecampagnes de komende drie weken ‘on hold’ gezet. In aanloop naar de paasvakantie zullen we de situatie opnieuw evalueren”, zegt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu. “We willen echter fors uitpakken met communicatie zodra de situatie zich normaliseert. Door snel te schakelen op dat moment hopen we het kusttoerisme snel te doen herleven. We volgen de impact van het coronavirus op het toerisme in West-Vlaanderen op de voet, en we ondersteunen en informeren de sector. Ook de steunmaatregelen worden in kaart gebracht. Er wordt geluisterd naar de vragen van ondernemers, en Westtoer verwijst door naar de instanties die steunmaatregelen begeleiden.”