Wouter De Vriendt (Groen): "West-Vlaanderen heeft het meeste te verliezen bij de klimaatopwarming" Lijsttrekker Kamer wil volop strijden voor een ambitieuze klimaatregering Rutger Lievens & Noël Slangen

23 mei 2019

06u00 0 Oostende Of we op 26 mei te maken krijgen met een groene golf valt moeilijk te voorspellen. Wel een zekerheid: als het zeepeil stijgt door de klimaatverandering zal het alle hens aan dek zijn in het Oostende van Wouter De Vriendt (41). “West-Vlaanderen is de provincie die het meest te verliezen heeft bij de klimaatopwarming. Ik hoef daar geen tekeningetje bij te maken.”

“West-Vlaanderen moet de klimaatmotor zijn van de strijd tegen de klimaatopwarming, samen met onze KMO’s. Nu halen we geen enkele klimaatdoelstelling. Het moet bijvoorbeeld sneller gaan met de windmolens op zee. We denken dat het haalbaar is om tegen 2023 naar vier gigawatt productie te kunnen gaan van de windmolens op zee. Groen heeft goed gescoord bij de lokale verkiezingen en die trend willen we verder zetten. We willen inbreken in het bestuur, in de regering. Om te gaan naar een klimaatregering met een sociaal hart en een eerlijke politiek. Groen is ook een jonge, frisse partij. De nieuwe generatie groenen is klaar.”

Een draagvlak lijkt er wel voor te zijn ondertussen. Hoe dankbaar moeten jullie Anuna De Wever zijn? Zij geeft Groen mogelijk een serieuze boost deze verkiezingen.

“Anuna De Wever heeft een shockeffect veroorzaakt en dat is een goeie zaak. Ze heeft getoond dat er een groot draagvlak is voor het milieu en een ambitieuze klimaatregering. Dat is wat ons betreft de inzet van de verkiezingen. Je kunt je niet meer permitteren om niks te doen, de zeespiegel stijgt en het weer wordt onstabiel. We zijn een partij die serieus aan politiek doet en we hebben als eerste partij uitgepakt met een ambitieus en volledig berekend klimaatplan: Pact 2030. De traditionele partijen hebben daar kritiek op gegeven. Ze willen alles bij het oude laten. Kijk ook naar onze vraag om de gewone werkende mensen niet meer kapot te belasten zoals nu gebeurt, maar belastingen te verschuiven richting de grote vermogens en grote vervuilers. Dat is toch niet meer dan rechtvaardig?”

We willen de gewone werkende mensen niet meer kapot belasten zoals nu gebeurt, maar belastingen verschuiven richting de grote vermogens en grote vervuilers. Dat is toch niet meer dan rechtvaardig? Wouter De Vriendt

Wat doe je zelf voor het klimaat?

“Minder autorijden. Ik heb energiezuinig gerenoveerd. Het is evident dat ik sorteer en veel met de fiets rijd. Bij mij thuis gebruiken we ook groene elektriciteit.”

Sommige maatregelen die centraal genomen worden, kunnen in het nadeel spelen van de West-Vlaming. Ik denk dan aan rekeningrijden. De provincies die de grootste afstanden afleggen, zullen het meeste betalen.

