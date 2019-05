Wouter De Vriendt (Groen) brengt zijn stem uit in Oostende samen met zijn gezin Leen Belpaeme

09u04 0 Oostende Wouter De Vriendt, lijsttrekker voor Groen in West-Vlaanderen, verscheen al om 8 uur in de Koninklijke Stallingen om zijn stem uit te brengen met in zijn kielzog zijn drie dochters. Die hielden zich ondanks het vroege uur flink bezig terwijl ze moesten wachten in de rij.

Om 8 uur was het al flink druk in de Koninklijke Stallingen waar meerdere stembureaus zijn ingericht. Ook Wouter De Vriendt was vroeg van de partij. “Ik wil straks nog even gaan lopen. Tijdens de campagne was er weinig tijd om te sporten en ik kan wel wat ontspanning gebruiken.” Ook de rest van de dag ziet er rustig uit. “Vanmiddag gaan we lunchen bij mijn mama met de familie en daarna trek ik naar Brussel om de resultaten af te wachten in het hoofdkwartier van de partij.”