Wordt man die 4-jarige jongetje naakt fotografeerde op strand van Oostende geïnterneerd? Siebe De Voogt

06 januari 2020

14u39 0 Oostende Het Brugse parket heeft de internering gevorderd van een 56-jarige man uit Erps-Kwerps. D.H. moet zich voor de rechter verantwoorden voor voyeurisme. Hij fotografeerde vorige zomer een naakt jongetje van 4 jaar op het strand van Oostende.

De politie kreeg op 24 augustus vorig jaar een oproep voor een man die opnames aan het maken was van een 4-jarig jongetje op het strand van Oostende. De moeder had hem foto’s zien maken, terwijl haar zoontje zich aan het omkleden was. De vader van het slachtoffer sprak de voyeur aan en trof in z'n iPhone verschillende naaktfoto’s aan. In de smartphone zaten ook beelden van zijn zoon. Bij aankomst van de politie was D.H. (56) uit Erps-Kwerps volop bezig met het wissen van bezwarend materiaal. “Het is puur toeval dat een naakt jongetje op mijn foto’s staat", verklaarde hij bij de onderzoeksrechter.

Toch is het volgens het parket meer dan duidelijk dat D.H. gericht en doelbewust foto’s van het slachtoffer maakte. “Het onderzoek wees uit dat de beklaagde 2076 seksgerelateerde websites bezocht en daarbij een voorkeur had voor tieners en jonge vrouwen”, stelde de procureur. “Het geestesonderzoek wees echter uit dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Wij vragen de internering.” De verdediging verzet zich tegen die maatregel. Volgens advocaat Mathieu Langerock lijdt zijn cliënt aan jongdementie. “Dat is door z'n eigen dokter vastgesteld”, stelt hij. De raadsman dringt aan op een voorwaardelijke straf. Op 13 januari wordt de zaak verdergezet om de bewindvoerder van D.H. toe te laten aanwezig te zijn in de rechtszaal.