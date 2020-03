Woonzorgcentrum ‘t Ponton zondert bewoners met symptomen af en doet oproep naar extra mondmaskers Timmy Van Assche

27 maart 2020

18u54 1 Oostende Woonzorgcentrum 't Ponton maakt melding van zes personen die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om drie medewerkers en drie bewoners. Directeur Connie Depotter licht de huidige situatie toe.

Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt het woonzorgcentrum geconfronteerd met drie medewerkers die positief hebben getest. Zijn verblijven thuis in quarantaine. Nog eens drie bewoners hebben ook positief getest. “Eén bewoner is overleden met een vermoeden van het coronavirus, maar dit is niet officieel bevestigd. We leven oprecht mee met de naasten en familie van deze bewoner, die in moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen”, zegt directeur Connie Depotter.

“Sinds de uitbraak van het coronavirus volgen we alle maatregelen, zoals bepaald door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, strikt op. Vijftien bewoners die symptomen vertonen, worden op een aparte afdeling afgezonderd van de andere bewoners. De opvolging van deze bewoners gebeurt in overleg met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) en het Vlaams Agentschap. De verzorging van deze bewoners doen wij uiteraard met de nodige beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen van de overheid. Belangrijk aandachtspunt voor de woonzorgcentra in het algemeen is de toelevering van meer gespecialiseerd beschermingsmateriaal, zoals FFPP2- en -3-maskers. De woonzorgcentra worden op dat vlak pas als laatste toegeleverd vanuit de nationale aanvoer. Dergelijke maskers zijn dus meer dan welkom bij ons met het oog op de beveiliging van onze medewerkers.” Wie dit soort maskers nog heeft liggen, mag die tussen 10 en 17 uur komen afgeven aan het onthaal van het centrum in de Nachtegalenlaan 38 of mag tussen dezelfde uren telefonisch contact opnemen via 059/55.10.30.

Woonzorgcentrum ’t Ponton telt 78 bewoners en 98 medewerkers.