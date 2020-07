Woonzorgcentra zetten zich schrap voor een tweede golf. “We verlangen naar rustiger vaarwater, maar we beseffen allemaal dat dat er niet in zit” Leen Belpaeme

24 juli 2020

16u28 0 Oostende Heel wat woonzorgcentra waren nog maar net bekomen van een zware periode en moeten zich nu al klaarmaken voor een tweede golf. Toch zijn ze overtuigd dat ze nu beter voorbereid aan de start komen en mogelijke besmettingen sneller zullen kunnen indammen. “We hebben nu een ander verhaal met veel meer mogelijkheden”, zegt Connie Depotter van wzc ’t Ponton.

Woonzorgcentrum ’t Ponton werd bij de start van de pandemie zwaar getroffen door corona. Het werd een intense en moeilijke periode voor gans het team. Net nu ze eindelijk terug wat op adem kunnen komen is de tweede golf al bezig. Vooral het uitwerken van een nieuwe en veilige bezoekersregeling is een uitdaging. “Vanaf zaterdag mag er volgens de nieuwe richtlijnen geen bezoek meer op de kamer. We zaten hier redelijk ver in de versoepeling van de bezoeken. We moeten ons daarom opnieuw organiseren om te kunnen werken op afspraak. We sluiten vanaf morgen ons centrum voor alle bezoekers omdat we dan tijd hebben om de praktische kant uit te werken. We willen een betere regeling dan in mei. Toen was één bezoek per week toegelaten per bewoner. We willen meer mogelijkheden bieden om mensen frequenter te zien. Op die manier is er een beter evenwicht tussen mentaal welzijn en veiligheid”, zegt directeur Connie Depotter.

De nieuwe bezoekersregeling vraagt veel van de woonzorgcentra. “Het is niet alleen je infrastructuur aanpassen, maar ook de logistieke ondersteuning is behoorlijk groot. Hoe meer bezoek je wil organiseren hoe meer mankracht je er ook voor nodig hebt.” ’t Ponton wil een regeling uitwerken die de komende maanden kan blijven gehanteerd worden. “We voelen aan alles dat het nog maanden zal aanslepen. We willen dat we door de vier dagen volledige stop een bezoekregeling kunnen uitwerken die een tijdje kan duren. Zo weten mensen dat het niet meer superstreng zal worden, dit tenzij er opnieuw besmettingen zijn.”

Meer tests

De vrees voor nieuwe besmettingen zit er in bij het personeel, maar tegelijkertijd staan de woonzorgcentra beter aan de start. “Na de eerste weken was het tijd voor reflectie en we hebben alles proberen een plaats te geven. We moeten altijd rekening houden met een nieuwe besmetting, maar we hopen dat het niet meer in dezelfde ordegrootte zal zijn. We hebben nu een ander verhaal met veel meer mogelijkheden. Er zijn veel meer tests, terwijl we in maart nog in het duister tastten wie er besmet was. Als we symptomen opmerken dan wordt heel snel een test uitgevoerd. Dat is al regelmatig gebeurd. We zijn ook beter opgeleid en de verpleegkundigen kunnen test ook zelf afnemen. Ook alle stocks met beschermingsmateriaal zijn opgedreven. Niemand is er gerust in, maar we hebben geen andere keuze dan doorgaan, want we willen de beste zorg voor onze bewoners. Het weegt wel, maar gelukkig verliest niet iedereen op hetzelfde moment de moed en kunnen we elkaar oppeppen en deze uitdaging als team dragen. We verlangen naar rustiger vaarwater, maar we beseffen allemaal dat dat er niet in zit.”

Ook schepen Natacha Waldmann stelt vast dat het personeel in de Oostendse woonzorgcentra het moeilijk heeft. “Het is zeer vermoeiend en de mensen zitten op hun tandvlees. Ze hebben uitgekeken naar hun verlof. Iedereen kan in verlof gaan maar het is psychologisch niet eenvoudig als ze niet weten wat er zal gebeuren bij hun terugkeer.” De stad wil nu regelmatig overleg plegen met de 13 Oostendse woonzorgcentra. “We kunnen zo van elkaar leren. In de eerste piek is er veel uitgeprobeerd en hebben mensen veel bijgeleerd wat er werkte. Daardoor zijn we beter voorbereid voor de tweede golf. De moeilijkste stap zal zijn om beslissingen te nemen rond de bezoekersregeling. Geen bezoek heeft een te grote impact op de bewoners. Dat wordt de grootste uitdaging in de nieuwe draaiboeken.”