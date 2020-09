Woonproject Mispel voorgesteld met 48 woningen en 13 appartementen Leen Belpaeme

06 september 2020

11u47 1 Oostende Op de voetbalvelden aan het Mispelplein in Stene realiseert de Waregemse projectontwikkelaar ION binnenkort het nieuwe woonproject Mispel met 48 woningen en 13 appartementen, gelegen in een park.

ION doelt met dit project op jonge gezinnen die in Oostende willen wonen. De verkoop gaat van start in september. Het woonproject Mispel wordt gerealiseerd op de oude voetbalvelden aan het Mispelplein in Stene. Deze worden gebouwd rond het nieuw aan te leggen Cécile Heems park. “Met Mispel maken we wonen in de rand van Oostende mogelijk voor jonge gezinnen”, vertelt Michaël Vandaele, project developer bij ION. “Daarom voorzien we vooral halfopen en gesloten bebouwingen met drie tot vier slaapkamers. De unieke architectuur vormt een subtiele hommage aan de historische Oostendse vissershuizen. Daarnaast wordt er ook een kleinschalig appartementsgebouw voorzien.”

Een nieuw park voor Stene

“De lancering van Mispel gaat hand in hand met de aanleg van het nieuwe park dat het groene hart zal vormen van de buurt.”, legt Vandaele nog uit. “Dankzij de schaduwrijke zones, de natuurlijke speelelementen en de open graszones vormt het park de perfecte locatie voor tal van leuke buurtinitiatieven.”