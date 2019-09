Gesponsorde inhoud Wooncomplex O’Sea: Eersteklas zorg, eersteklas locatie, eersteklas comfort op 30 meter van het strand Aangeboden door Immobel Commerciële redactie

11 september 2019

Op een steenworp van het hart van Oostende, 30 meter van het strand, bouwt projectontwikkelaar Immobel aan het hippe wooncomplex O'Sea. Behalve nieuwbouwappartementen zijn er ook erkende assistentiewoningen gepland. Daarmee komt de projectontwikkelaar tegemoet aan de grote vraag naar aangepaste woonvormen in Oostende.

Assistentiewoningen, saai? Niet in O’Sea Senior City Oostende. “Met Immobel zetten wij nooit zomaar een constructie neer”, vertelt salesverantwoordelijke Marnix Mellaerts. “Wij bouwen buurten die een meerwaarde betekenen voor de toekomst van de stad. Met O’Sea hebben we een splinternieuw, modern stadskwartier gecreëerd, waar jong en oud in verschillende bouwtypes naast elkaar leven. Dat brengt een unieke, gezellige sfeer met zich. De gebouwen van O’Sea zijn slim gepositioneerd rond mooie open ruimtes, zoals een gemeenschappelijke binnentuin, waar iedereen elkaar kan ontmoeten.”

Persoonlijke zorg

Ben je op zoek naar een assistentiewoning, dan staat een goede dienstverlening natuurlijk voorop. “Uitbater Solidariteit voor het Gezin denkt er ook zo over. De poetshulp, maaltijden, medische bijstand... alle diensten zijn van de hoogste kwaliteit. Als bewoner word je hier goed in de watten gelegd.” De uitbater heeft bovendien een aantal rusthuizen in de nabije omgeving. Op termijn kan je eventueel de overstap maken, en dat zonder wachtlijst. “Koop je een assistentiewoning als investering? Weet dan dat Solidariteit voor het Gezin ook de verhuur vlot regelt, waardoor je investering snel zal renderen. Als koper geniet je van een interessant fiscaal voordeel op de nieuwbouw.”

Afwerking troef

Niet alleen de zorg bij O’Sea Senior City is van de bovenste plank. “De appartementen zijn aangepast aan alle mogelijke noden van een bewoner op leeftijd. Bovendien zijn ze voorzien van een hoogwaardige afwerking, zoals natuurstenen tegels, eiken parket en kwalitatief sanitair”, vertelt Marnix Mellaerts. Je hebt de keuze uit appartement met één of twee slaapkamers. Daarnaast kan je gebruikmaken van de gezamenlijke ontmoetingsruimte aan de brasserie en van het groene rooftopterras.

Duurzame architectuur

“Voor de gemeenschappelijke delen hebben we eveneens gekozen voor de hoogste kwaliteit”, vervolgt Mellaerts. “De nieuwbouw voldoet uiteraard aan de strengste normen op vlak van isolatie en energie. Maar het gaat nog verder. O’Sea is ontworpen door het topbureau Conix. Zij staan garant voor duurzame architectuur. Dat betekent dat het complex niet alleen erg slim is ontworpen en leuk is om naar te kijken, maar dat het ook op lange termijn zo blijft. Voor de gevels bijvoorbeeld, is het meest duurzame materiaal gebruikt, waardoor ze er over pakweg vijftig jaar nog even goed zullen uitzien. De uitstraling van vandaag blijft behouden. Dat is belangrijk om te weten als je een assistentiewoning of appartement koopt als investering, of om er later zelf van te genieten.”

Stad en strand

De locatie van het project moet niet onderdoen voor de kwaliteit. “O’Sea ligt op 30 meter van het strand van Oostende. Een unieke locatie, er zijn niet veel plaatsen meer aan de Belgische kust waar dit nog kan”, zegt Marnix Mellaerts. “Steek de straat over en je staat op het groot strand van Oostende. Je zit ook heel dicht bij de golf, het mediacenter met cinema, het voetbalstadion, de hippodroom ... Naar het centrum met het casino, de vele winkels en terrasjes is het maar enkele minuten wandelen. Kortom, O’Sea is de perfecte plek om te genieten van alle troeven die de enige stad aan de Belgische kust te bieden heeft.”

