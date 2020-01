Woninginbraak in Christinastraat op klaarlichte dag Bart Boterman

28 januari 2020

17u53 0 Oostende In de Christinastraat in Oostende, vlak in het centrum, is maandag bij klaarlichte dag ingebroken in een woning. Dat meldt de lokale politie Oostende.

De bewoonster stelde de inbraak vast bij thuiskomst, maandag rond 16 uur. De voordeur was beschadigd en binnen bleken alle kasten open te staan. De hele woning werd doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat er allemaal is gestolen. De politie van Oostende kwam ter plaatse voor de vaststellingen en start een onderzoek.