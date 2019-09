Woning onbewoonbaar na uitslaande dakbrand in Groenendaallaan Siebe De Voogt

03 september 2019

16u41 0 Oostende In de Groenendaallaan in Oostende is dinsdagnamiddag brand uitgebroken in een woning. Het vuur ontstond op zolder en maakte het volledige rijhuis onbewoonbaar.

Het waren buren die de brand omstreeks 14.45 uur opmerkten. Bij aankomst van de Oostendse brandweer sloegen de vlammen al door het dak. De rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweerlieden gingen het vuur vanop de ladderwagen te lijf en hadden de situatie relatief snel onder controle. Ze konden wel niet voorkomen dat de woning zware schade opliep en volledig onbewoonbaar werd verklaard. Uit de eerste vaststellingen van de brandweer ontstond de brand op de zolder. “Het vuur sloeg relatief snel over naar de rest van de woning”, zegt Ilse Mayens, woordvoerster van de Hulpverleningszone 1. “De bewoners van de twee aanpalende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd, maar konden snel terugkeren. Hun huis bleef gevrijwaard.” Op het moment van de brand zou in de getroffen woning niemand aanwezig geweest zijn. Niemand raakte uiteindelijk gewond.