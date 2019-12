Winter in Oostende trekt opnieuw een massa volk naar de stad. “Even druk als een topdag in de zomer” Leen Belpaeme

30 december 2019

17u04 0 Oostende Er vormden zich de voorbije dagen opnieuw lange files om de Oostendse binnenstad binnen te rijden. Er is dan ook een massa volk aanwezig in de badstad en daar hebben de winterevenementen veel mee te maken. Winter in Oostende is voor het derde jaar op rij een groot succes, zo blijkt ook uit de cijfers. Ook tijdens Oudejaarsavond zitten de meeste restaurants en hotels goed vol.

29 december was in Oostende vergelijkbaar met een topdag in de zomer. De gemiddelde bezetting van de hotels is beter dan normaal en ook deze week zitten de hotels goed vol in Oostende. Ook Winter in het park heeft het drukker dan in 2018. “De winter is trager op gang gekomen, maar nu merken we dat de evenementen een groot succes zijn. Ook Christmas Village doet het goed en bij de lichttunnel kan je elke dag over de koppen lopen”, licht burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) toe. Ondertussen zijn in de inpakbar ook al meer dan 4.000 cadeautjes ingepakt in het speciale cadeaupapier van Oostende. Er werd dit jaar voor het eerst een zoektocht uitgewerkt rond het Grote goede manieren boek. In totaal werden al 2.000 formulieren van de zoektocht uitgedeeld aan gezinnen. “Daarmee is winter in Oostende al een ongelooflijk succes. We willen in de toekomst dan ook nog meer mikken op evenementen die buiten het traditionele seizoen volk naar onze stad lokken. We doen dat bijvoorbeeld al met de Belgian Cats die in februari in Oostende spelen. Hiervoor zijn alle tickets in een mum van tijd uitverkocht.”

Bezoekers zijn het concept rond Winter in het Park na drie jaar duidelijk nog niet beu. “We zien enkel meer mensen naar hier komen. Oostende zit dan ook in de lift. Vooral op droge dagen is er telkens een massa volk aanwezig in de stad”, zegt Tommelein nog.

Verkeerschaos

Maar elke medaille heeft twee kanten en door de drukte zat ook het verkeer de voorbije dagen telkens muurvast. “Mensen willen allemaal zo dicht mogelijk in de stad rijden. We hebben ondertussen al maatregelen genomen om het drukke verkeer in de binnenstad zo veel mogelijk af te leiden naar de NMBS parking want hier is er altijd nog plaats. We hebben vorig jaar led-borden aangekocht met de politie en die werden nu geplaatst om het verkeer naar deze parking af te leiden. De politie heeft ook de opdracht gekregen om de binnenstad af te sluiten voor het verkeer als het centrum echt vol zit”, zegt Tommelein nog. “We zijn ons als bestuur bewust van de structurele problemen op dit vlak en zijn daarom van plan om extra randparkings aan te leggen.” Op het kruispunt van de Leopold II laan met de Karl Janssenslaan werden ondertussen ook tijdelijke verkeerslichten geplaatst om de drukke oversteekplaats voor voetgangers te regelen

Lichttunnel

De lichttunnel blijft dit jaar één van de grote publiekstrekkers, maar volgend jaar zal de tunnel niet kunnen geplaatst worden door werken in de straat. “We zijn nog aan het bekijken wat we zullen doen. Naast de kostprijs om de tunnel aan te kopen is er ook de prijs om het elk jaar op te zetten. We moeten afwegen hoeveel de investering is om het op een andere plaats te zetten en de return daarvan. Bovendien moet het ook technisch mogelijk zijn.”