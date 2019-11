Winter in Oostende gaat verder op zelfde elan met enkele nieuwigheden Leen Belpaeme

13 november 2019

09u28 7 Oostende Eind november zet Oostende al hun winteractiviteiten in gang. Dit jaar is er opnieuw de lichtshow, maar dan in een nieuw jasje. Er zijn enkele nieuwigheden in het aanbod waaronder de insta-walls, de Grote Goede Manierenzoektocht en een Oostende-dekentje voor wie in Oostende komt overnachten. Daarnaast mogen ook het Huis van de Kerstman en de ijspiste op de vijver natuurlijk niet ontbreken.

Op 29 november wordt de startsein gegeven voor het winterseizoen in Oostende. De lichttunnel in de Adolf Buylstraat wordt al voor de derde keer aangestoken. Er zijn dagelijks vier shows om 16.30, 17.30, 18.30 en 19.30 uur. De tunnel overkapt de ganse Adolf Buylstraat over een lengte van 188 meter en dit jaar zullen nieuwe led-lichten en kleuren in de tunnel te zien. Dezelfde avond wordt ook Winter in het Park geopend. Er is een openingsshow met showkorps El Fuerte nadat eerst de lichttunnnel wordt aangestoken om 17.30 uur. Het concept wordt verder gezet zoals de vorige jaren. Er zijn winterse chalets met vooral kerstartikelen. “Dit jaar wordt er ingezet op creatieve, kwalitatieve standen, zo vind je dit jaar ook nieuwe invullingen terug in enkele chalets. Er komt ook een kunstchalet en een chalet waar je cadeautjes kunt inpakken in Oostends papier. Wie durft kan zich opnieuw aan schaatsbeurt wagen op de vijver van het Leopoldpark”, zegt directeur Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende.

Insta-walls

Nieuw dit jaar zijn de Insta-Walls. “Doorheen de stad kan je tijdens Winter in Oostende gekke foto’s nemen in Instagrammable decors van The Smile Safari. Op zeven locaties in de binnenstad worden etalages bestickerd met een kleurrijk decor. De ideale plaatsen om vakantiefoto’s te maken”, zegt Craeymeersch. Ook Het Grote Goede Manierenboek van de Oostendse Nathalie Depoorter is de aanleiding voor een nieuwe zoektocht door de stad. De speurtocht is een educatieve, maar vooral ook leuke activiteit waarbij kinderen kunnen ontdekken of ze de titel van het ETI-KID verdienen. Een kind dat best wel veel van etiquette weet. De gratis zoektocht kan opgehaald worden bij Toerisme Oostende.

Naast enkele nieuwigheden komen ook de klassiekers in het programma terug zoals het Huis van de Kerstman op het Wapenplein, een winters labyrint op het strand van Mariakerke, een inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis, de X-MAS late Night Shopping op 20 december om je kerstinkopen te doen en Christmas Village op het Vissersplein en de Kadzand-Bonenstraat.

Volgend jaar zal de lichttunnel trouwens niet opgesteld worden in de Adolf Buylstraat door werken in de straat. “We bekijken of we een andere locatie vinden om de tunnel op te bouwen”, zegt directeur Peter Craeymeersch nog.