Winnaars bekend van de Poëziewedstrijd van stad Oostende Leen Belpaeme

20 januari 2020

11u29 0 Oostende Afgelopen weekend vond de proclamatie van de Poëziewedstrijd van de stad Oostende plaats in Cultuurcentrum De Grote Post. De jury koos uit alle inzendingen Jan-Paul Rosenberg als winnaar van de wedstrijd. Met zijn gedicht ‘De Winterzwemmer’.

674 dichters, elk met maximum twee gedichten, dongen mee naar de prijs van beste Nederlandstalig gedicht. Dit weerhield echter een aantal deelnemers uit de Filippijnen, Duitsland, Luxemburg en Groot-Brittannië niet om gelijk hun kans te wagen. “Uiteindelijk kreeg de jury een keuze uit 1.070 gedichten voorgeschoteld en kunnen we besluiten dat er nog heel wat talentvolle dichters deelnemen aan deze prestigieuze wedstrijd”, zegt schepen van Vrije Tijd, Bart Plasschaert.

Voorzitter Ivo van Strijtem stond met zijn juryteam bestaande uit Frank Decerf, Hester Knibbe, Koen Stassijns, Lies Van Gasse, Geert van Istendael en Koen Vergeer voor de taak om de 1.070 gedichten te lezen en te beoordelen. Jan-Paul Rosenberg, ontving na lang beraad de eerste prijs van 3.000 euro voor zijn gedicht ‘De Winterzwemmer’. De tweede prijs van 1.500 euro ging naar Robrecht Dehaen voor zijn gedicht ‘Wee mij, Heer, want ik moet zwijgen’. Het podium wordt vervolledigd door Patrick Cornillie die met zijn gedicht ‘Oostende, Dikke Mathille’ de derde prijs wegkaapte, goed voor een geldprijs van 700 euro. Ook voor de elfde editie werd een stijlvolle brochure uitgegeven met de tien winnende gedichten. De foto’s zijn van de hand van fotograaf Jan Van der Borght. De bundel is vanaf 25 januari te koop aan het UiTloket in CC De Grote Post, en aan de balies van de bibliotheek en het Oostendse stadhuis, en kost 5 euro.